|29.10.2025
|
|
Банковские новости РБ
НАЦБАНК УТВЕРДИЛ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
12:03 29.10.2025
Национальный банк с 1 ноября 2025 года изменяет перечень финансовых инструментов кредитно-депозитного рынка, по которым устанавливаются значения расчетных величин стандартного риска (РВСР), сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, на ноябрь – декабрь 2025 года решением Правления Национального банка установлены следующие значения расчетных величин стандартного риска:
для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц со сроком возврата более 1 года – 15,64%годовых;
для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), – 12,00% годовых;
для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных, инвестиционных), – 13,13% годовых;
для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением льготных), – 19,10% годовых.
Принятое решение направлено на увеличение банками инвестиционного финансирования экономики.
|
|
