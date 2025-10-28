Банковские новости РБ

НАЦБАНК УТВЕРДИЛ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

12:03 29.10.2025 Национальный банк с 1 ноября 2025 года изменяет перечень финансовых инструментов кредитно-депозитного рынка, по которым устанавливаются значения расчетных величин стандартного риска (РВСР), сообщает пресс-служба регулятора. В частности, на ноябрь – декабрь 2025 года решением Правления Национального банка установлены следующие значения расчетных величин стандартного риска: для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц со сроком возврата более 1 года – 15,64%годовых; для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), – 12,00% годовых; для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных, инвестиционных), – 13,13% годовых; для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением льготных), – 19,10% годовых. Принятое решение направлено на увеличение банками инвестиционного финансирования экономики.