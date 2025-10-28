ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


НАЦБАНК УТВЕРДИЛ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ


12:03 29.10.2025

Национальный банк с 1 ноября 2025 года изменяет перечень финансовых инструментов кредитно-депозитного рынка, по которым устанавливаются значения расчетных величин стандартного риска (РВСР), сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, на ноябрь – декабрь 2025 года решением Правления Национального банка установлены следующие значения расчетных величин стандартного риска:

для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц со сроком возврата более 1 года – 15,64%годовых;

для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), – 12,00% годовых;

для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных, инвестиционных), – 13,13% годовых;

для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением льготных), – 19,10% годовых.

Принятое решение направлено на увеличение банками инвестиционного финансирования экономики.
