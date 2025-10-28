23 октября в Минске состоялась конференция «Современный банковский бизнес: от традиций к инновациям» для преподавателей учреждений образования и представителей банковского сообщества. Инициатором и организатором мероприятия выступил Белагропромбанк.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в центре обсуждения такие темы, как трансформация бизнес-моделей, цифровизация банковской среды, экосистемный подход. Мир финансов стремительно меняется, а вместе с ним меняется и подход к новым поколениям. Теперь важно не просто учить, а говорить с молодежью на одном языке – идей, возможностей и технологий. Белагропромбанк давно делает на это ставку: ежегодно в банке проходят практику более трехсот студентов, и каждый второй остается работать в банке.

Как подготавливать банкиров будущего? Ответ искали преподаватели, эксперты и представители финансовых структур.

Максим Басалыга, заместитель директора центра по работе с персоналом ОАО «Белагропромбанк» рассказал об идее проведения конференции: «Белагропромбанк давно работает с молодежью и давно принял решение, что эту работу мы будем выстраивать совместно с учреждениями образования всей республики. Сейчас пришло время, когда решили собрать большую конференцию, экспертное сообщество, представителей банковского сектора, экспертов из отрасли права, представителей и руководителей сферы образования, чтобы с одной стороны – обсудить те вызовы и проблемы, которые совместно мы будем решать в ближайшее время, и с другой – мы хотели бы повысить профессиональную компетенцию преподавателей для того, чтобы уровень образования наших студентов также вырос, что позволит сделать банковский бизнес более рентабельным, инновационным и эффективным».

В конференции, которая включала круглый стол и панельные дискуссии, приняло участие более 100 человек, среди спикеров – представители Национального банка Республики Беларусь, Ассоциации белорусских банков, Министерства образования Республики Беларусь, эксперты банковского и финансового сообщества, в том числе топ-менеджмент Белагропромбанка по разным направлениям деятельности.

В рамках круглого стола «Будущее банкинга: диалог образования и финансового сектора» поднимали основные проблемы взаимодействия заказчика и учебных заведений в части подготовки молодых специалистов и мн.др.

Комментируя направление работы банка с отечественными вузами, Максим Басалыга отметил: «В целом банк работает в двух направлениях. Если условно, то мы решили достучаться до студентов и учащихся через их мессенджеры, то есть активно работаем в интернет-пространстве. Также мы используем давно проверенную форму работы, когда десант интересных, увлекательных людей приезжает непосредственно в учреждение образования с различными активностями, с интерактивами. И вот симбиоз очного, живого, общения с молодыми людьми, плюс работы в интернете дает тот эффект, который мы сегодня получаем».

На конференции были раскрыты самые разные темы: актуальные тренды рынка труда финансовой сферы; HR-стратегия Белагропромбанка: в фокусе – молодежь; социальные гарантии для работников банка и членов их семей; способы защиты от распространенных мошеннических операций; проектно-процессная деятельность банка и др. А в рамках панельных дискуссий обсудили, какие технологические тренды в банковской сфере определяют ее ландшафт, какая трансформация корпоративных ценностей и культуры банков нужна, чтобы справляться с этими изменениями и как сегодня меняются бизнес-модели и продуктовые линейки.

Модератор секции «Трансформация бизнес-моделей, технологий и ценностей в банковской отрасли» Андрей Джумков, исполнительный директор ОАО «Белагропромбанк», в своем выступлении отметил: «Уже сейчас банки становятся незаменимым цифровым партнером для своих клиентов, независимо от того, корпоративный это бизнес или розничный. Бессмысленно внедрять новые технологии, новые идеи, цифровизацию, не меняя саму бизнес-модель банковского сообщества. А для формирования бизнес-модели, конечно же, нам нужны специалисты, профессионалы. А для этого мы должны уже сейчас идти в вузы страны, чтобы со студенческой скамьи формировать понимание целей и задач, стоящих перед банковской системой Республики Беларусь».

Итоги конференции подтвердили: будущее банковского бизнеса рождается в диалоге — между опытом и инновациями, между образованием и практикой, между теми, кто учит, и теми, кто готов учиться.