БАНК РРБ ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В МИНСКЕ

10:07 29.10.2025 Банк РРБ 28 октября открыл новый пункт обмена валюты (ПОВ) №29 в Минске по адресу: ул. Бобруйская, 6 (ТРЦ Galileo). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, здесь можно осуществить необходимые платежи, погасить кредит, совершить валютно-обменные операции, сдать выручку (для ИП и юрлиц). ПОВ №29 работает без выходных.