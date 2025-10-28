Банк БелВЭБ с 1 декабря 2025 года вносит изменения в тарифы для физических лиц, направленные на упрощение условий обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, устанавливается единая ставка тарифа за обслуживание карточек Infinite, Platinum и Gold – в размере 1,5 руб/ мес. (ранее по карте Infinite - 45 руб./мес., Platinum – 13 руб./мес., Gold – 4 руб./мес.).

Для карточек банка, выпущенных физическим лицам (кроме карт в пакете услуг «Все по максимуму»), вводится единая ставка тарифа за выдачу наличных денежных средств в других банках, банкоматах других банков в размере 3% от суммы, мин. 7 руб. При этом бесплатное снятие наличных в банкоматах Банка БелВЭБ и партнеров (ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Технобанк», ЗАО «Банк РРБ», отделениях РУП «Белпочта») остается без ограничений.

Ставка тарифа за оформление договора поручительства устанавливается в размере 50 руб.

Кроме того, изменяется порядок округления суммы money-back по операциям с карточками в пакетах услуг линейки ВСЁ. Округление будет производится до одного знака после запятой. Пример: при совершении безналичной операции с использованием карточки на сумму 15,99 руб. под ставку 1%, сумма money-back составит 0,10 руб.