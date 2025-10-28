ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ОБНОВЛЯЕТ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ MONEY-BACK


16:07 28.10.2025

Банк БелВЭБ с 1 декабря 2025 года вносит изменения в тарифы для физических лиц, направленные на упрощение условий обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, устанавливается единая ставка тарифа за обслуживание карточек Infinite, Platinum и Gold – в размере 1,5 руб/ мес. (ранее по карте Infinite - 45 руб./мес., Platinum – 13 руб./мес., Gold – 4 руб./мес.).

Для карточек банка, выпущенных физическим лицам (кроме карт в пакете услуг «Все по максимуму»), вводится единая ставка тарифа за выдачу наличных денежных средств в других банках, банкоматах других банков в размере 3% от суммы, мин. 7 руб. При этом бесплатное снятие наличных в банкоматах Банка БелВЭБ и партнеров (ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Технобанк», ЗАО «Банк РРБ», отделениях РУП «Белпочта») остается без ограничений.

Ставка тарифа за оформление договора поручительства устанавливается в размере 50 руб.

Кроме того, изменяется порядок округления суммы money-back по операциям с карточками в пакетах услуг линейки ВСЁ. Округление будет производится до одного знака после запятой. Пример: при совершении безналичной операции с использованием карточки на сумму 15,99 руб. под ставку 1%, сумма money-back составит 0,10 руб.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2025
валюта курс
EUR 3.4440
USD 2.9548
RUB 3.6973
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4475 -0
USD 2.9548 +0.0278
RUB 3.6973 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4450
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6850 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 93.3000 93.4000
USD/RUB 79.9000 80.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте