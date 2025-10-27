|О компании
|28.10.2025
Новости
Банковские новости РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЛОДОХРАНИЛИЩ
09:03 28.10.2025
Банк развития объявляет о проведении нового конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству (возведению, реконструкции и модернизации) плодохранилищ с оказанием государственной поддержки кредитополучателям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта.
Условия финансирования Банком развития:
размер кредита – не более 85% от суммы инвестиционных затрат с НДС по проекту, но не более 100% от стоимости капитальных затрат с НДС по проекту;
срок кредитования – не более 15 лет;
годовая процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования НБРБ;
отсрочка погашения основного долга – не более 1 года после ввода плодохранилища в эксплуатацию;
рассрочка по уплате процентов - в размере ½ ставки рефинансирования НБРБ на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода плодохранилища в эксплуатацию.
Государственная поддержка будет оказываться в виде предоставления целевых бюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2021 №59 «О Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы».
Начало подачи конкурсных предложений – 27 октября 2025 года,
окончание – 26 января 2026 года.
