ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЛОДОХРАНИЛИЩ


09:03 28.10.2025

Банк развития объявляет о проведении нового конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству (возведению, реконструкции и модернизации) плодохранилищ с оказанием государственной поддержки кредитополучателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта.

Условия финансирования Банком развития:

размер кредита – не более 85% от суммы инвестиционных затрат с НДС по проекту, но не более 100% от стоимости капитальных затрат с НДС по проекту;

срок кредитования – не более 15 лет;

годовая процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования НБРБ;

отсрочка погашения основного долга – не более 1 года после ввода плодохранилища в эксплуатацию;

рассрочка по уплате процентов - в размере ½ ставки рефинансирования НБРБ на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода плодохранилища в эксплуатацию.

Государственная поддержка будет оказываться в виде предоставления целевых бюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2021 №59 «О Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы».

Начало подачи конкурсных предложений – 27 октября 2025 года,

окончание – 26 января 2026 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2025
валюта курс
EUR 3.4063
USD 2.9270
RUB 3.6957
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9270 -0.0531
RUB 3.6957 +0.0267
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4050 3.4280
USD 2.9300 2.9400
RUB 3.6800 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1690
EUR/RUB 92.1000 93.1012
USD/RUB 79.3000 80.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте