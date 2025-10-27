Банковские новости РБ

ПАРИТЕТБАНК ИЗМЕНИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

14:55 27.10.2025 Паритетбанк с 24.10.2025г. изменил размер процентных ставок по некоторым вкладам для физических лиц Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись следующих вкладов: Безотзывные вклады «Стабильный доход» в BYN: срок размещения 35 дней – 7,50% годовых; срок размещения 210 дней – 13,00% годовых; срок размещения 240 дней – 13,40% годовых; срок размещения 390 дней – 15,00% годовых; срок размещения 450 дней – 15,40% годовых. Безотзывные онлайн-вклады «Безотзывный Online» в BYN: срок размещения 35 дней – 7,60% годовых; срок размещения 210 дней – 13,10% годовых; срок размещения 240 дней – 13,50% годовых; срок размещения 390 дней – 15,10% годовых; срок размещения 450 дней – 15,50% годовых. Подробнее о вкладах можно узнать на сайте банка.