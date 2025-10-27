|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ПАРИТЕТБАНК ИЗМЕНИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:55 27.10.2025
Паритетбанк с 24.10.2025г. изменил размер процентных ставок по некоторым вкладам для физических лиц
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись следующих вкладов:
Безотзывные вклады «Стабильный доход» в BYN:
срок размещения 35 дней – 7,50% годовых;
срок размещения 210 дней – 13,00% годовых;
срок размещения 240 дней – 13,40% годовых;
срок размещения 390 дней – 15,00% годовых;
срок размещения 450 дней – 15,40% годовых.
Безотзывные онлайн-вклады «Безотзывный Online» в BYN:
срок размещения 35 дней – 7,60% годовых;
срок размещения 210 дней – 13,10% годовых;
срок размещения 240 дней – 13,50% годовых;
срок размещения 390 дней – 15,10% годовых;
срок размещения 450 дней – 15,50% годовых.
Подробнее о вкладах можно узнать на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2025
Курсы в банках
на 27.10.2025
Конвертация в банках
на 27.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте