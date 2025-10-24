В Минске состоялся финал хакатона, который провели МТБанк, Парк высоких технологий и Белгосуниверситет. Победители разработали совершенно новый банковский продукт – первую зарплатную карту – и выиграли главный приз в 4 тысячи белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, в финал хакатона прошли лучшие команды по результатам двух конкурсных дней. В итоге 16 проектов боролись за призовые места. Они презентовали свои решения по созданию первой зарплатной карты. Ребята подошли к задаче с различных сторон: предлагали геймификацию, внедрение искусственного интеллекта и новых, релевантных молодежи бонусных программ.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители МТБанка, ПВТ и БГУ, оценивала инновационность идей, их эффективность и реальность внедрения на практике.

Первое место заняла команда студентов из Академии управления при Президенте Республики Беларусь и БГУИР – Дмитрий Мороз, Никита Олехнович, Юлия Мозолева, Арсений Зайцев и Анна Тарелко. Участники разделят денежный приз в 4 тысячи белорусских рублей.

«Мы видим, сколько нестандартных и новых идей мы можем черпать из проектов участников хакатона. Для нас как для банка важны смелость и решительность, с которыми студенты изобретают свои стартапы. МТБанк всегда был и остается банком инноваций, и мы открыты и готовы к их внедрению. Хакатон доказал, что белорусская молодежь не просто разбирается в технологиях, но и мыслит как профессионалы в настоящих продуктовых командах – с фокусом на клиента, задачи и ценность продукта», – подчеркнула Ольга Цуран, первый заместитель председателя правления МТБанка.

«На площадке ПВТ рождаются сплав заинтересованности и смелых решений. Хакатоны в партнерстве с брендами, в том числе с МТБанком, стали традиционными и, безусловно, приносят пользу реальному сектору экономики – это наша основная цель и достижение», – отметила начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова.

Второе место заняла команда, состоящая из студентов Сергея Лазарука из БГУ и Серафима Базыка из Полоцкого госуниверситета. На третьем месте оказалась команда из студентов БГУИР Александра Лагутина, Ивана Ляшука, Екатерины Муравейко, Ксении Палто и Владислава Куновского.

Напомним, в конкурсе участвовали 150 человек – будущие специалисты в области программирования, финансов и банковского дела, маркетинга и дизайна. Это студенты из ведущих вузов Беларуси: БГУ, БГУИР, БГЭУ, БГТУ, БГПУ, Белорусского госуниверситета иностранных языков, а также из Минского государственного финансово-экономического колледжа. Самые юные участники из столичной гимназии № 30 были отмечены призом симпатий жюри.