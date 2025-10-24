Банковские новости РБ

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АЛЬФА БАНКА

15:34 24.10.2025 Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Альфа Банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышен кредитный рейтинг до уровня BBB(RU) по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации (подтвержден прогноз «стабильный»); повышен кредитный рейтинг до уровня BB- по международной рейтинговой шкале (подтвержден прогноз «стабильный»). Стоит отметить, что по международной шкале рейтинг установлен на наивысшем для белорусского банка уровне.