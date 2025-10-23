|О компании
|24.10.2025
БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ НА ОБУЧЕНИЕ
12:14 24.10.2025
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк может профинансировать любые образовательные услуги, предоставляемые учреждениями и организациями Республики Беларусь, включая получение среднего и высшего образования, в том числе бакалавриат, аспирантуру, магистратуру.
В зависимости от срока кредита ставки установлены на уровне от 11,99% до 15,75% годовых.
Преимущества кредита: сумма до 50 000 BYN; срок до 5 лет – комфортные равные ежемесячные платежи без перегрузки бюджета; отсрочка погашения кредита до 6 месяцев; получение кредита в максимально короткие сроки – минимум документов, без справок и поручителей.
Как это работает?
1. Выбираете услугу в образовательном учреждении.
2. Там же получаете документы для безналичной оплаты услуги.
3. Обращаетесь в офис Банка БелВЭБ с паспортом (видом на жительство, id-картой) и документами на оплату.
4. Подписываете документы и начинаете обучение.
Документы для оплаты могут отсутствовать на момент принятия решения и должны быть предоставлены до выдачи кредита.
Кто может оформить кредит?
Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 21 до 70 лет (на дату окончания кредита) при наличии постоянного дохода (стаж от 3 месяцев) и регистрации в Республике Беларусь.
Возможно оформление кредита индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, уплачивающими налог на профессиональный доход.
Кредит оформляется в любом сервисном офисе банка.
