Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ НА ОБУЧЕНИЕ


12:14 24.10.2025

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк может профинансировать любые образовательные услуги, предоставляемые учреждениями и организациями Республики Беларусь, включая получение среднего и высшего образования, в том числе бакалавриат, аспирантуру, магистратуру.

В зависимости от срока кредита ставки установлены на уровне от 11,99% до 15,75% годовых.

Преимущества кредита: сумма до 50 000 BYN; срок до 5 лет – комфортные равные ежемесячные платежи без перегрузки бюджета; отсрочка погашения кредита до 6 месяцев; получение кредита в максимально короткие сроки – минимум документов, без справок и поручителей.

Как это работает?

1. Выбираете услугу в образовательном учреждении.

2. Там же получаете документы для безналичной оплаты услуги.

3. Обращаетесь в офис Банка БелВЭБ с паспортом (видом на жительство, id-картой) и документами на оплату.

4. Подписываете документы и начинаете обучение.

Документы для оплаты могут отсутствовать на момент принятия решения и должны быть предоставлены до выдачи кредита.

Кто может оформить кредит?

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 21 до 70 лет (на дату окончания кредита) при наличии постоянного дохода (стаж от 3 месяцев) и регистрации в Республике Беларусь.

Возможно оформление кредита индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, уплачивающими налог на профессиональный доход.

Кредит оформляется в любом сервисном офисе банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
валюта курс
EUR 3.4596
USD 2.9832
RUB 3.6670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4629 -0.0135
USD 2.9832 -0.0134
RUB 3.6670 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4790
USD 2.9740 2.9880
RUB 3.6500 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1660
EUR/RUB 94.6000 95.2000
USD/RUB 81.3000 82.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
