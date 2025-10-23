Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк может профинансировать любые образовательные услуги, предоставляемые учреждениями и организациями Республики Беларусь, включая получение среднего и высшего образования, в том числе бакалавриат, аспирантуру, магистратуру.

В зависимости от срока кредита ставки установлены на уровне от 11,99% до 15,75% годовых.

Преимущества кредита: сумма до 50 000 BYN; срок до 5 лет – комфортные равные ежемесячные платежи без перегрузки бюджета; отсрочка погашения кредита до 6 месяцев; получение кредита в максимально короткие сроки – минимум документов, без справок и поручителей.

Как это работает?

1. Выбираете услугу в образовательном учреждении.

2. Там же получаете документы для безналичной оплаты услуги.

3. Обращаетесь в офис Банка БелВЭБ с паспортом (видом на жительство, id-картой) и документами на оплату.

4. Подписываете документы и начинаете обучение.

Документы для оплаты могут отсутствовать на момент принятия решения и должны быть предоставлены до выдачи кредита.

Кто может оформить кредит?

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 21 до 70 лет (на дату окончания кредита) при наличии постоянного дохода (стаж от 3 месяцев) и регистрации в Республике Беларусь.

Возможно оформление кредита индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, уплачивающими налог на профессиональный доход.

Кредит оформляется в любом сервисном офисе банка.