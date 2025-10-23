|О компании
|23.10.2025
Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ СТАЛИ ВЫПУСКАТЬ КАРТЫ В ВИДЕ ПЛАТЕЖНЫХ СТИКЕРОВ
16:06 23.10.2025
В Сбер (Беларусь) Банке теперь можно оформить Молодёжную СберКарту в формате платежного стикера. Он полностью заменяет банковскую карточку: позволяет оплачивать покупки и собирать бонусные баллы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, платежным стикером можно платить в магазине, кафе, клубе и кинотеатре – везде, где есть бесконтактная оплата. Наклейка подходит к любому смартфону: ее можно прикрепить к смартфону или чехлу.
Технология безопасна: реквизитов на поверхности стикера нет, а данные надежно защищены. При потере платежного стикера счет можно заблокировать в один клик через «СберБанк Онлайн». Также можно установить лимиты на сумму или количество операций.
Платежный стикер работает так же, как и Молодежная СберКарта: возвращает до 10% баллами «Спасибо» за покупки, позволяет выбирать любимые категории и пользоваться привилегиями в сети партнеров. Собранные баллы можно обменивать на рубли.
