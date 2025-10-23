Банковские новости РБ

СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОСТИ В ПАКЕТЕ УСЛУГ «СБЕРКАРТА»

13:50 23.10.2025 Сбер Банк (Беларусь) не будет взимать абонентскую плату с Пакетов услуг «СберКарта», оформленным с 01.10.2025, при отсутствии операций с использованием основной карточки/платежного стикера к основному счету в пакете или ее реквизитов в течение отчетного месяца. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.