|23.10.2025
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОСТИ В ПАКЕТЕ УСЛУГ «СБЕРКАРТА»
13:50 23.10.2025
Сбер Банк (Беларусь) не будет взимать абонентскую плату с Пакетов услуг «СберКарта», оформленным с 01.10.2025, при отсутствии операций с использованием основной карточки/платежного стикера к основному счету в пакете или ее реквизитов в течение отчетного месяца. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
