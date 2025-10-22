ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


МТБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ NFC И ФАЛЬШИВОЕ «ДЕКЛАРИРОВАНИЕ» ДЛЯ КРАЖИ ДАННЫХ


09:26 23.10.2025

МТБанк сообщает о новой схеме кибермошенников, направленной на кражу денег с банковских карт при помощи вредоносного приложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, преступники звонят людям, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, и требуют «задекларировать» свои сбережения. В случае отказа могут запугивать уголовной или административной ответственностью.

Чтобы получить доступ к деньгам, мошенники просят установить на телефон специальное приложение с расширением .apk, которое присылают через мессенджеры или соцсети. На самом деле это вредоносная программа, которая получает доступ к функции бесконтактной оплаты (NFC) на смартфоне.

После установки приложение предлагает приложить банковскую карту к телефону. В этот момент данные карты считываются и передаются мошенникам. Это позволяет им без физической карты проводить транзакции за пределами Беларуси, в том числе снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию.

Чтобы обезопасить себя и свои финансы:

не переходите по ссылкам из СМС или в мессенджерах;

не устанавливайте приложения из неофициальных источников и по сомнительным ссылкам, чтобы не столкнуться с вредоносными программами; не взаимодействуйте с мошенниками, отклоните звонок и обратитесь с уточняющей информацией в банк по номерам телефонов, указанным на официальном сайте;

никому и ни под каким предлогом не сообщайте персональные данные, информацию о реквизитах банковской карточки, PIN-код и другую конфиденциальную информацию.

МТБанк напоминает: сотрудники банка никогда не будут просить установить какое-либо приложение или файлы по ссылке в мессенджерах или соцсетях.

Ознакомиться с актуальными сценариями мошенничества можно на регулярно обновляемой странице на сайте МТБанка. Получить консультацию также можно в контакт-центре банка по телефону 509 99 99 (любой мобильный оператор).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2025
валюта курс
EUR 3.4745
USD 2.9966
RUB 3.6627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4764 +0.0093
USD 2.9966 +0.0186
RUB 3.6627 -0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4660 3.4800
USD 2.9750 2.9880
RUB 3.6510 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1690
EUR/RUB 94.5000 95.5000
USD/RUB 81.3000 82.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
