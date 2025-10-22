МТБанк сообщает о новой схеме кибермошенников, направленной на кражу денег с банковских карт при помощи вредоносного приложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, преступники звонят людям, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, и требуют «задекларировать» свои сбережения. В случае отказа могут запугивать уголовной или административной ответственностью.

Чтобы получить доступ к деньгам, мошенники просят установить на телефон специальное приложение с расширением .apk, которое присылают через мессенджеры или соцсети. На самом деле это вредоносная программа, которая получает доступ к функции бесконтактной оплаты (NFC) на смартфоне.

После установки приложение предлагает приложить банковскую карту к телефону. В этот момент данные карты считываются и передаются мошенникам. Это позволяет им без физической карты проводить транзакции за пределами Беларуси, в том числе снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию.

Чтобы обезопасить себя и свои финансы:

не переходите по ссылкам из СМС или в мессенджерах;

не устанавливайте приложения из неофициальных источников и по сомнительным ссылкам, чтобы не столкнуться с вредоносными программами; не взаимодействуйте с мошенниками, отклоните звонок и обратитесь с уточняющей информацией в банк по номерам телефонов, указанным на официальном сайте;

никому и ни под каким предлогом не сообщайте персональные данные, информацию о реквизитах банковской карточки, PIN-код и другую конфиденциальную информацию.

МТБанк напоминает: сотрудники банка никогда не будут просить установить какое-либо приложение или файлы по ссылке в мессенджерах или соцсетях.

Ознакомиться с актуальными сценариями мошенничества можно на регулярно обновляемой странице на сайте МТБанка. Получить консультацию также можно в контакт-центре банка по телефону 509 99 99 (любой мобильный оператор).