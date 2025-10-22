ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БОЛЕЕ 150 СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКИХ ВУЗОВ НА ХАКАТОНЕ ОТ МТБАНКА БУДУТ РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЙ БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ


16:21 22.10.2025

В Минске открылся хакатон, организованный МТБанком, Белгосуниверситетом и Парком высоких технологий. Его участниками стали более 150 студентов белорусских вузов. Их задача – в течение трех дней разработать концепт нового банковского продукта – первой зарплатной карты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, на конкурс зарегистрировались студенты из ведущих вузов Беларуси: БГУ, БГУИР, БГЭУ, БГТУ, БГПУ, Белорусского госуниверситета иностранных языков, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, а также из Минского государственного финансово-экономического колледжа. Кроме того, заявки подали студенты из Витебского технологического и Полоцкого государственного университетов. В хакатоне участвуют будущие специалисты в области программирования, финансов и банковского дела, маркетинга и дизайна.

Впервые на конкурс идей от МТБанка пришли совсем юные участники – учащиеся 11-го класса 30-й минской гимназии. А самый опытный конкурсант уже пробовал свои силы в прошлом хакатоне и стал финалистом.

«Для МТБанка хакатон – это не просто конкурс, а инвестиция в будущее. Мы поддерживаем таланты и будем рады стать опорой для всех, кому интересна банковская сфера. У МТБанка очень серьезная экспертиза, и мы готовы ей делиться, чтобы вместе с талантливыми людьми создавать действительно нужные продукты для молодежи», – отметила начальник отдела имиджа и пиара управления маркетинга МТБанка Мария Павловская.

«Для МТБанка это уже второй хакатон в Парке высоких технологий. Многие студенты также не в первый раз участвуют в таких мероприятиях. Это подтверждает, что ПВТ стал площадкой, где бизнес с его реальными задачами встречается с миром молодых талантов, заряженных свежими идеями и креативом. Такое партнерство – это классическая win-win история: банк получает инновационные решения и перспективных сотрудников, а участники – бесценный опыт, достойное вознаграждение и карьерные возможности», – сказал на открытии хакатона руководитель Стартап-центра ПВТ Дмитрий Микулко.

Детали технического задания «Моя первая зарплатная карта», которое предполагает создание нового банковского решения, представила ведущий специалист отдела развития партнерских отношений управления розничных продаж в сети партнеров ЗАО «МТБанк» Наталья Ванкевич. В последующие три дня участники будут работать над ним.

Команды участников также прослушают лекции, посетят мастер-классы от приглашенных экспертов и смогут обменяться идеями с профессионалами отрасли. Одним из таких вдохновляющих моментов стало выступление заместителя начальника управления клиентского бизнеса ЗАО «МТБанк» Яны Ванкевич, которая рассказала ребятам, как превратить амбиции и усилия в желаемый успех.

На промежуточном этапе состоится питчинг, по итогам которого будут отобраны финалисты.

Финальный день хакатона пройдет в Стартап-центре ПВТ 24 октября. Студенты представят свои стартапы, а экспертное жюри выберет лучшие идеи. Общий призовой фонд в 7 тысяч рублей разделят три команды, предложившие наиболее инновационные и нестандартные проекты, которые, возможно, вскоре появятся на банковском рынке Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2025
валюта курс
EUR 3.4745
USD 2.9966
RUB 3.6627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4764 +0.0093
USD 2.9966 +0.0186
RUB 3.6627 -0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4720 3.4800
USD 2.9820 2.9900
RUB 3.6550 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1640
EUR/RUB 94.9000 95.2000
USD/RUB 81.6000 81.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте