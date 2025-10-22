|О компании
|22.10.2025
Банковские новости РБ
БОЛЕЕ 150 СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКИХ ВУЗОВ НА ХАКАТОНЕ ОТ МТБАНКА БУДУТ РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЙ БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ
16:21 22.10.2025
В Минске открылся хакатон, организованный МТБанком, Белгосуниверситетом и Парком высоких технологий. Его участниками стали более 150 студентов белорусских вузов. Их задача – в течение трех дней разработать концепт нового банковского продукта – первой зарплатной карты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, на конкурс зарегистрировались студенты из ведущих вузов Беларуси: БГУ, БГУИР, БГЭУ, БГТУ, БГПУ, Белорусского госуниверситета иностранных языков, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, а также из Минского государственного финансово-экономического колледжа. Кроме того, заявки подали студенты из Витебского технологического и Полоцкого государственного университетов. В хакатоне участвуют будущие специалисты в области программирования, финансов и банковского дела, маркетинга и дизайна.
Впервые на конкурс идей от МТБанка пришли совсем юные участники – учащиеся 11-го класса 30-й минской гимназии. А самый опытный конкурсант уже пробовал свои силы в прошлом хакатоне и стал финалистом.
«Для МТБанка хакатон – это не просто конкурс, а инвестиция в будущее. Мы поддерживаем таланты и будем рады стать опорой для всех, кому интересна банковская сфера. У МТБанка очень серьезная экспертиза, и мы готовы ей делиться, чтобы вместе с талантливыми людьми создавать действительно нужные продукты для молодежи», – отметила начальник отдела имиджа и пиара управления маркетинга МТБанка Мария Павловская.
«Для МТБанка это уже второй хакатон в Парке высоких технологий. Многие студенты также не в первый раз участвуют в таких мероприятиях. Это подтверждает, что ПВТ стал площадкой, где бизнес с его реальными задачами встречается с миром молодых талантов, заряженных свежими идеями и креативом. Такое партнерство – это классическая win-win история: банк получает инновационные решения и перспективных сотрудников, а участники – бесценный опыт, достойное вознаграждение и карьерные возможности», – сказал на открытии хакатона руководитель Стартап-центра ПВТ Дмитрий Микулко.
Детали технического задания «Моя первая зарплатная карта», которое предполагает создание нового банковского решения, представила ведущий специалист отдела развития партнерских отношений управления розничных продаж в сети партнеров ЗАО «МТБанк» Наталья Ванкевич. В последующие три дня участники будут работать над ним.
Команды участников также прослушают лекции, посетят мастер-классы от приглашенных экспертов и смогут обменяться идеями с профессионалами отрасли. Одним из таких вдохновляющих моментов стало выступление заместителя начальника управления клиентского бизнеса ЗАО «МТБанк» Яны Ванкевич, которая рассказала ребятам, как превратить амбиции и усилия в желаемый успех.
На промежуточном этапе состоится питчинг, по итогам которого будут отобраны финалисты.
Финальный день хакатона пройдет в Стартап-центре ПВТ 24 октября. Студенты представят свои стартапы, а экспертное жюри выберет лучшие идеи. Общий призовой фонд в 7 тысяч рублей разделят три команды, предложившие наиболее инновационные и нестандартные проекты, которые, возможно, вскоре появятся на банковском рынке Беларуси.
