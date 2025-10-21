|О компании
|22.10.2025
Банковские новости РБ
ПАРИТЕТБАНК ОТКРЫЛ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ В ТЦ «АВИА МОЛЛ»
09:32 22.10.2025
Паритетбанк открыл обменный пункт в торгово-развлекательном центре «Авиа Молл» (г. Минск, ул. Братская, 18, ТРЦ «Авиа Молл», 0 этаж (напротив гипермаркета «Грин»)).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый обменный пункт предоставляет весь необходимый набор кассовых услуг, позволяющий решить финансовые вопросы в одном месте: обмен валют, прием выручки, проведение платежей, операции с банковскими платежными картами.
