Одна из самых ярких бизнес-конференций года – Salesconf Upgrade – стала центром притяжения предпринимателей, топ-менеджеров и маркетологов со всей страны. Около 4 тысяч профессионалов собрались в Минске, чтобы в течение 12 часов погружаться в реальные кейсы, интерактивные воркшопы и экспертные сессии, создавая мощный импульс для развития бизнеса. МТБанк выступил Генеральным партнером мероприятия, поддержав инициативу, направленную на рост и инновации в бизнес-среде.

С приветственным словом выступила первый заместитель председателя правления МТБанка Ольга Цуран. В ходе интерактивного опроса выяснилось, что на конференцию приехали люди из разных регионов страны.

«Для бизнес-сообщества Беларуси октябрь оказался насыщенным яркими событиями, среди которых и эта масштабная конференция. Популярность таких мероприятий подтверждает, что живое общение и диалог также важны бизнесу, как ежедневные рабочие процессы. Особенно приятно, что здесь собрались люди не только из Минска. Мы видим растущий интерес региональных предпринимателей и на наших традиционных бизнес-завтраках, которые проводим уже более пяти лет», – отметила первый заместитель председателя правления МТБанка Ольга Цуран.

Бренд-зона МТБанка – центр притяжения форума

Локация МТБанка стала одним из самых посещаемых пространств конференции. Гости могли сделать эффектные фото, пообщаться с представителями банка и получить персональные консультации на стендах PRIME и корпоративного направления.

Банк подготовил для участников сертификаты на бизнес-услуги, охватывающие ключевые направления предпринимательской деятельности: продажи, финансирование и операционные процессы. Среди предложений – льготные условия по эквайрингу, кредитованию, лизингу, международным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию.

Спикеры, которые вдохновляли

Salesconf Upgrade традиционно объединила сильных экспертов и практиков.

Николай Велижанин, основатель крупнейшей YouTube-студии в СНГ, представил методологию создания видео по системе ВИСП – «выгода, интрига, срочность, причастность», которые набирают миллионные просмотры даже на небольших каналах. Лидер Slivki.by Анатолий Недашковский на белорусских кейсах продемонстрировал, как превратить соцсети в канал продаж. Один из реально работающих инструментов – юмор, «он дает огромные охваты», отметил эксперт.

Настасья Белочкина, сооснователь компании HyperScript.ru, разобрала типовые ошибки при переписке, представила шаблоны, которые помогают закрывать возражения за несколько сообщений, поделилась работающими скриптами и объяснила, как справляться со страхом продаж, чтобы добиться максимального эффекта.

«В стрессе мы обнуляемся до базовых настроек. Человек, который больше других умеет управлять голосом, жестами, реакциями, считывается как уверенный в себе», – заметила тренер по коммуникациям, основатель крупнейшей в СНГ онлайн-школы по речи «Голос может» Седа Каспарова и показала, как выстраивать коммуникации, которые действительно продают: от базовых техник подготовки к выступлению до уверенного поведения на переговорах и короткой, работающей самопрезентации.

Инвестор, сооснователь Avtobus1 Андрей Калашников рассказал о ключевых стратегиях манимейкинга: как встроить продажи в стратегию компании, найти рычаги, дающие кратный рост выручки, и выбрать подход под бизнес-модель и этап развития – со множеством шаблонов и инструментов.

Эксперт по кросс-маркетингу, автор игры «Монетизатор» Владислав Бермуда продемонстрировал лайфхаки, уже успешно применяемые коллегами в США, Европе и Азии для роста прибыли, и показал, как адаптировать их под собственную бизнес-модель.

Практиками поиска точек масштабирования в кризис – где сокращать затраты без потери эффективности, как удерживать маржу, какие каналы стоит усиливать и как переводить планы в конкретные метрики – поделился основатель предпринимательского сообщества «Эволют» и сооснователь ретейлера Hoff Михаил Кучмент.

Сооснователь платформы Educate Online Ринат Алиев объяснил, как «работать с лучшими, которых можете позволить за свой бюджет»: где искать и как отбирать сотрудников сильнее себя, выстраивать онбординг и систему критериев качества, а также формировать культуру обратной связи и личной ответственности.

Формат конференции вышел далеко за рамки классических лекций: живые кейсы, «прожарки», воркшопы и нетворкинг сделали день насыщенным и продуктивным.

Salesconf Upgrade стала не просто бизнес-событием, а точкой роста для тех, кто готов масштабироваться, внедрять новые технологии и мыслить шире.