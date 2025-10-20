Беларусбанк постоянно совершенствует технологические процессы и сервисы для надежной защиты держателей карт от действий злоумышленников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чтобы помешать мошенникам совершать хищения со счетов, узнавая у клиентов информацию для регистрации их карточек в мобильных платежных приложениях, банк устанавливает ряд ограничений при совершении некоторых операций.

Напоминаем, что ранее банком установлены лимиты на снятие денег с использованием цифровых реквизитов карточек Беларусбанка (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах) в банкоматах и пунктах выдачи наличных в течение одного дня в размере не более 600 рублей с карт «Бархат» и не более 1000 рублей — с других карточек банка.

С 24 ноября в течение одного дня можно будет получить не более 600 рублей с карт «Бархат» и не более 1000 рублей — с других карточек банка при снятии денег бесконтактным способом, в том числе с использованием цифровых реквизитов карточек Беларусбанка (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах) в банкоматах Беларусбанка и других банков на территории Беларуси. За пределами страны такие операции будут запрещены.

Обращаем внимание, снять указанные лимиты по карточкам Клуба «Бархат» можно будет только в отделениях банка по заявлению держателя карты либо его представителя на основании доверенности. Для других карточек банка отмена лимитов возможна в отделениях банка, а также по звонку в Контакт-центр по номеру 147.

В случае, если клиент уже отменял установленные ранее лимиты, вводимые с 24 ноября ограничения к его картам применяться не будут.