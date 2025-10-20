ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИКОВ: БЕЛАРУСБАНК ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ОПЕРАЦИЯМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ


15:16 20.10.2025

Беларусбанк постоянно совершенствует технологические процессы и сервисы для надежной защиты держателей карт от действий злоумышленников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чтобы помешать мошенникам совершать хищения со счетов, узнавая у клиентов информацию для регистрации их карточек в мобильных платежных приложениях, банк устанавливает ряд ограничений при совершении некоторых операций.

Напоминаем, что ранее банком установлены лимиты на снятие денег с использованием цифровых реквизитов карточек Беларусбанка (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах) в банкоматах и пунктах выдачи наличных в течение одного дня в размере не более 600 рублей с карт «Бархат» и не более 1000 рублей — с других карточек банка.

С 24 ноября в течение одного дня можно будет получить не более 600 рублей с карт «Бархат» и не более 1000 рублей — с других карточек банка при снятии денег бесконтактным способом, в том числе с использованием цифровых реквизитов карточек Беларусбанка (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах) в банкоматах Беларусбанка и других банков на территории Беларуси. За пределами страны такие операции будут запрещены.

Обращаем внимание, снять указанные лимиты по карточкам Клуба «Бархат» можно будет только в отделениях банка по заявлению держателя карты либо его представителя на основании доверенности. Для других карточек банка отмена лимитов возможна в отделениях банка, а также по звонку в Контакт-центр по номеру 147.

В случае, если клиент уже отменял установленные ранее лимиты, вводимые с 24 ноября ограничения к его картам применяться не будут.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
валюта курс
EUR 3.4856
USD 2.9887
RUB 3.6788
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4900 +0.0099
USD 2.9887 +0.0056
RUB 3.6788 -0.0194
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4970 3.5000
USD 2.9800 2.9900
RUB 3.6600 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 20.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1735
EUR/RUB 95.1000 95.5500
USD/RUB 81.0500 81.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
