ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


КЛИЕНТЫ БАНКА БЕЛВЭБ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ ПЛАТЕЖ ПО РЕКВИЗИТАМ ПОЛУЧАТЕЛЯ


08:33 20.10.2025

Банк БелВЭБ отмечает устойчивый рост популярности платежей физических лиц по реквизитам получателя («Свободный платеж»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ежемесячно количество таких операций вырастает примерно на 40%.

Одним из факторов такого роста стала новая тарифная политика банка. С 7 августа 2025 года Банк БелВЭБ установил единый тариф по переводу «Свободный платеж» на счета физических лиц или организации в любой белорусский банк – всего 2 рубля, независимо от суммы перевода. Это особенно выгодно клиентам, совершающим крупные платежи, поскольку комиссия стала существенно ниже.

Перевод можно выполнить в любое время через веб-приложение UP Online и мобильное приложение Up. Перевод, совершенный до 15:00 рабочего дня банка, исполняется в тот же день, совершенный после 15:00 рабочего дня банка, в выходные и нерабочие праздничные дни – не позднее следующего рабочего дня банка.

Свободный платеж – это способ оплаты, при котором клиент самостоятельно указывает сумму и назначение платежа, используя банковские реквизиты компании или ИП.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2025
валюта курс
EUR 3.4900
USD 2.9831
RUB 3.6982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4801 +0.0445
USD 2.9831 +0.0343
RUB 3.6982 -0.0364
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4900 3.5100
USD 2.9820 2.9990
RUB 3.6450 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 20.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1760
EUR/RUB 94.5000 96.0000
USD/RUB 80.7000 82.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте