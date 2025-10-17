|О компании
|20.10.2025
Банковские новости РБ
КЛИЕНТЫ БАНКА БЕЛВЭБ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ ПЛАТЕЖ ПО РЕКВИЗИТАМ ПОЛУЧАТЕЛЯ
08:33 20.10.2025
Банк БелВЭБ отмечает устойчивый рост популярности платежей физических лиц по реквизитам получателя («Свободный платеж»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ежемесячно количество таких операций вырастает примерно на 40%.
Одним из факторов такого роста стала новая тарифная политика банка. С 7 августа 2025 года Банк БелВЭБ установил единый тариф по переводу «Свободный платеж» на счета физических лиц или организации в любой белорусский банк – всего 2 рубля, независимо от суммы перевода. Это особенно выгодно клиентам, совершающим крупные платежи, поскольку комиссия стала существенно ниже.
Перевод можно выполнить в любое время через веб-приложение UP Online и мобильное приложение Up. Перевод, совершенный до 15:00 рабочего дня банка, исполняется в тот же день, совершенный после 15:00 рабочего дня банка, в выходные и нерабочие праздничные дни – не позднее следующего рабочего дня банка.
Свободный платеж – это способ оплаты, при котором клиент самостоятельно указывает сумму и назначение платежа, используя банковские реквизиты компании или ИП.
