С 20 октября 2025 года Национальный банк возобновляет проведение операций купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также с физическими лицами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, продаваться и выкупаться будут слитки, произведенные в Республике Беларусь, а также слитки, произведенные за ее пределами, при наличии на них аббревиатуры Национального банка Республики Беларусь.

Цены купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов будут устанавливаться ежедневно и размещаться на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь.

Операции купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов с физическими лицами осуществляются в кассах Национального банка, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Время работы касс: понедельник – четверг с 8.30 до 15.30; пятница с 8.30 до 14.30. В предпраздничные дни время работы касс сокращается на 1 час.

Также купить или продать мерные слитки из драгоценных металлов по-прежнему можно будет в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, осуществляющих указанные операции.