|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
НАЦБАНК С 20 ОКТЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ОПЕРАЦИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕРНЫХ СЛИТКОВ ИЗ ДРАГМЕТАЛЛОВ
15:11 17.10.2025
С 20 октября 2025 года Национальный банк возобновляет проведение операций купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также с физическими лицами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, продаваться и выкупаться будут слитки, произведенные в Республике Беларусь, а также слитки, произведенные за ее пределами, при наличии на них аббревиатуры Национального банка Республики Беларусь.
Цены купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов будут устанавливаться ежедневно и размещаться на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь.
Операции купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов с физическими лицами осуществляются в кассах Национального банка, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Время работы касс: понедельник – четверг с 8.30 до 15.30; пятница с 8.30 до 14.30. В предпраздничные дни время работы касс сокращается на 1 час.
Также купить или продать мерные слитки из драгоценных металлов по-прежнему можно будет в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, осуществляющих указанные операции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2025
Курсы в банках
на 17.10.2025
Конвертация в банках
на 17.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте