ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


НАЦБАНК С 20 ОКТЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ОПЕРАЦИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕРНЫХ СЛИТКОВ ИЗ ДРАГМЕТАЛЛОВ


15:11 17.10.2025

С 20 октября 2025 года Национальный банк возобновляет проведение операций купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также с физическими лицами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, продаваться и выкупаться будут слитки, произведенные в Республике Беларусь, а также слитки, произведенные за ее пределами, при наличии на них аббревиатуры Национального банка Республики Беларусь.

Цены купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов будут устанавливаться ежедневно и размещаться на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь.

Операции купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов с физическими лицами осуществляются в кассах Национального банка, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Время работы касс: понедельник – четверг с 8.30 до 15.30; пятница с 8.30 до 14.30. В предпраздничные дни время работы касс сокращается на 1 час.

Также купить или продать мерные слитки из драгоценных металлов по-прежнему можно будет в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, осуществляющих указанные операции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2025
валюта курс
EUR 3.4900
USD 2.9831
RUB 3.6982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4801 +0.0445
USD 2.9831 +0.0343
RUB 3.6982 -0.0364
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4810 3.4920
USD 2.9750 2.9790
RUB 3.6820 3.6960
подробнее

Конвертация в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1765
EUR/RUB 94.3000 94.9000
USD/RUB 80.5100 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте