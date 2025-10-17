Образовательный семинар для студентов факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы с участием заместителя министра экономики Кирилла Машарского состоялся в Гродно.

Мероприятие было организовано в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, заключенного между Минэкономики и Беларусбанком с целью поддержки и развития предпринимательской инициативы среди молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, встреча прошла в центре поддержки предпринимателей ЧУП «АйТиНИМАКС». Студенты узнали о векторах социально-экономического развития Беларуси, важных аспектах роста ее инновационных отраслей и новых направлениях экспортной деятельности. Активно обсуждались перспективы малого и среднего бизнеса и изменения законодательства в области предпринимательства. Большой интерес вызвали вопросы о приоритетах экономики в регионах на следующие пять лет, а также карьерном росте Кирилла Геннадьевича. Молодые люди интересовались, как статус ученого в области экономики восточных стран и опыт преподавателя помогают спикеру в работе на посту заместителя Министра экономики.

Участие в мероприятии также приняли декан факультета экономики и управления ГрГУ Марина Карпицкая и председатель комитета экономики Гродненского областного исполнительного комитета Александр Комендант. Александр Александрович, который, к слову, является частым гостем факультета, активно участвует в работе государственных экзаменационных комиссий, проведении конференций и круглых столов, рассказал о Стратегии развития Гродненской области и особенностях формирования валового регионального продукта.

Директор центра поддержки предпринимателей ЧУП «АйТиНИМАКС» Игорь Чивель поделился опытом сотрудничества с факультетом экономики и управления в рамках участия в стартапах, ИнвестУикендах, а также практико-ориентированной подготовке специалистов экономического профиля. Кроме того, он дал студентам советы по организации собственного дела.

В целях популяризации банковских продуктов и услуг к диалогу с молодежью присоединился представитель Беларусбанка — главный специалист отдела корпоративного бизнеса Гродненского областного управления № 400 Игорь Трушко. Заинтересованность студентов вызвало специальное предложение банка для предпринимателей до 31 года «Дело молодых» с кредитной поддержкой на условиях

Проведение подобных мероприятий позволяет развивать предпринимательскую инициативу среди молодежи, формировать необходимые компетенции и знания для организации собственного бизнеса, выявлять творческих инициативных студентов.