ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК СТИМУЛИРУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ИНИЦИАТИВУ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ


10:37 17.10.2025

Образовательный семинар для студентов факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы с участием заместителя министра экономики Кирилла Машарского состоялся в Гродно.

Мероприятие было организовано в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, заключенного между Минэкономики и Беларусбанком с целью поддержки и развития предпринимательской инициативы среди молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, встреча прошла в центре поддержки предпринимателей ЧУП «АйТиНИМАКС». Студенты узнали о векторах социально-экономического развития Беларуси, важных аспектах роста ее инновационных отраслей и новых направлениях экспортной деятельности. Активно обсуждались перспективы малого и среднего бизнеса и изменения законодательства в области предпринимательства. Большой интерес вызвали вопросы о приоритетах экономики в регионах на следующие пять лет, а также карьерном росте Кирилла Геннадьевича. Молодые люди интересовались, как статус ученого в области экономики восточных стран и опыт преподавателя помогают спикеру в работе на посту заместителя Министра экономики.

Участие в мероприятии также приняли декан факультета экономики и управления ГрГУ Марина Карпицкая и председатель комитета экономики Гродненского областного исполнительного комитета Александр Комендант. Александр Александрович, который, к слову, является частым гостем факультета, активно участвует в работе государственных экзаменационных комиссий, проведении конференций и круглых столов, рассказал о Стратегии развития Гродненской области и особенностях формирования валового регионального продукта.

Директор центра поддержки предпринимателей ЧУП «АйТиНИМАКС» Игорь Чивель поделился опытом сотрудничества с факультетом экономики и управления в рамках участия в стартапах, ИнвестУикендах, а также практико-ориентированной подготовке специалистов экономического профиля. Кроме того, он дал студентам советы по организации собственного дела.

В целях популяризации банковских продуктов и услуг к диалогу с молодежью присоединился представитель Беларусбанка — главный специалист отдела корпоративного бизнеса Гродненского областного управления № 400 Игорь Трушко. Заинтересованность студентов вызвало специальное предложение банка для предпринимателей до 31 года «Дело молодых» с кредитной поддержкой на условиях

Проведение подобных мероприятий позволяет развивать предпринимательскую инициативу среди молодежи, формировать необходимые компетенции и знания для организации собственного бизнеса, выявлять творческих инициативных студентов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2025
валюта курс
EUR 3.4900
USD 2.9831
RUB 3.6982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4801 +0.0445
USD 2.9831 +0.0343
RUB 3.6982 -0.0364
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4810 3.4920
USD 2.9750 2.9790
RUB 3.6820 3.6960
подробнее

Конвертация в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1765
EUR/RUB 94.3000 94.9000
USD/RUB 80.5100 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте