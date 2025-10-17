ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК РАЗВИТИЯ И БЕЛИНФОНД СОЗДАЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА


09:12 17.10.2025

Инновации – это не абстрактное понятие, а конкретный инструмент устойчивого развития реального сектора экономики. Именно внедрение передовых технологий в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли определяет их конкурентоспособность и долгосрочный успех.

Для решения этой стратегической задачи ключевым элементом является доступное финансирование. Значительный шаг в этом направлении был сделан сегодня: подписано соглашение между Банком развития и Белорусским инновационным фондом, которое открывает новым проектам широкий доступ к инвестиционным ресурсам, сообщает пресс-служба Банка развития.

«Это соглашение – не просто инструмент финансирования, а стратегический вклад в будущее реального сектора экономики. Наша общая задача – чтобы ни одна перспективная идея не осталась без шанса на реализацию. Уверен, что, объединив возможности и экспертизу Банка развития с потенциалом Белинфонда, мы создадим серьезный импульс для технологического обновления и повышения конкурентоспособности ключевых отраслей», – сказал Председатель Правления Банка развития Сергей Столярчук.

«За получением заемных средств обращаются как небольшие производства, так и крупные промышленные предприятия. Учитывая имеющуюся у нас ресурсную базу, самостоятельно профинансировать масштабный и дорогостоящий проект фонд не может», – рассказал предпосылки подписанного соглашения директор Белорусского инновационного фонда Виталий Храмченков.

Синергия Банка развития и Белинфонда по совместному финансированию инновационных проектов, включая НИОК(Т)Р, позволит инициаторам ощутить реальную пользу. Теперь предприниматели или госпредприятия, которые планируют реализовать крупный инновационный проект, смогут получить выгодное финансирование фонда под 0,5 ставки рефинансирования Нацбанка на закупку оборудования и ресурсы Банка развития, к примеру, на строительство производственного помещения. При этом для максимизации получения клиентом необходимой суммы Банк может брать в залог профинансированное Белинфондом оборудование. Таким образом при предоставлении Банком развития ресурсов для реализации инновационного проекта Белинфонд для инициатора выступает дешевым альтернативным источником в сравнении с коммерческими банками.

При этом по каждому финансируемому проекту Банк развития проводит экспертизу, что существенно сокращает риски для Белинфонда и инициатора в части реализуемости созидательной идеи.

Подписанное сегодня соглашение – это очередной пример совершенствования системы поддержки технологических изменений: теперь инициаторы перспективных проектов в реальном секторе экономики получат значительно более широкий и удобный доступ к финансированию, что ускорит внедрение новых технологий в жизнь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2025
валюта курс
EUR 3.4900
USD 2.9831
RUB 3.6982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4801 +0.0445
USD 2.9831 +0.0343
RUB 3.6982 -0.0364
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4810 3.4920
USD 2.9750 2.9790
RUB 3.6820 3.6960
подробнее

Конвертация в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1765
EUR/RUB 94.3000 94.9000
USD/RUB 80.5100 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте