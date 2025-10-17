Инновации – это не абстрактное понятие, а конкретный инструмент устойчивого развития реального сектора экономики. Именно внедрение передовых технологий в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли определяет их конкурентоспособность и долгосрочный успех.

Для решения этой стратегической задачи ключевым элементом является доступное финансирование. Значительный шаг в этом направлении был сделан сегодня: подписано соглашение между Банком развития и Белорусским инновационным фондом, которое открывает новым проектам широкий доступ к инвестиционным ресурсам, сообщает пресс-служба Банка развития.

«Это соглашение – не просто инструмент финансирования, а стратегический вклад в будущее реального сектора экономики. Наша общая задача – чтобы ни одна перспективная идея не осталась без шанса на реализацию. Уверен, что, объединив возможности и экспертизу Банка развития с потенциалом Белинфонда, мы создадим серьезный импульс для технологического обновления и повышения конкурентоспособности ключевых отраслей», – сказал Председатель Правления Банка развития Сергей Столярчук.

«За получением заемных средств обращаются как небольшие производства, так и крупные промышленные предприятия. Учитывая имеющуюся у нас ресурсную базу, самостоятельно профинансировать масштабный и дорогостоящий проект фонд не может», – рассказал предпосылки подписанного соглашения директор Белорусского инновационного фонда Виталий Храмченков.

Синергия Банка развития и Белинфонда по совместному финансированию инновационных проектов, включая НИОК(Т)Р, позволит инициаторам ощутить реальную пользу. Теперь предприниматели или госпредприятия, которые планируют реализовать крупный инновационный проект, смогут получить выгодное финансирование фонда под 0,5 ставки рефинансирования Нацбанка на закупку оборудования и ресурсы Банка развития, к примеру, на строительство производственного помещения. При этом для максимизации получения клиентом необходимой суммы Банк может брать в залог профинансированное Белинфондом оборудование. Таким образом при предоставлении Банком развития ресурсов для реализации инновационного проекта Белинфонд для инициатора выступает дешевым альтернативным источником в сравнении с коммерческими банками.

При этом по каждому финансируемому проекту Банк развития проводит экспертизу, что существенно сокращает риски для Белинфонда и инициатора в части реализуемости созидательной идеи.

Подписанное сегодня соглашение – это очередной пример совершенствования системы поддержки технологических изменений: теперь инициаторы перспективных проектов в реальном секторе экономики получат значительно более широкий и удобный доступ к финансированию, что ускорит внедрение новых технологий в жизнь.