За девять месяцев 2025 года Беларусбанк направил на поддержку малого и среднего бизнеса порядка 4,5 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка,благодаря широкой линейке кредитных продуктов 3,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса смогли инвестировать в развитие своего дела, расширить производство, закупить оборудование, осуществить запуск новых проектов.

Для оказания кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, в том числе в регионах Беларуси, банк предлагает широкий спектр кредитных продуктов и услуг, нацеленных на развитие и устойчивый рост предприятий. Это и специальные условия по кредитам субъектам МСБ с начальной ставкой от 10,5% годовых, и привлекательные условия для женского предпринимательства со ставкой от 10% годовых, и продукты с использованием ресурсов Банка развития со ставкой от 6,38% годовых, а также уникальное предложение «Поддержка регионального бизнеса» — 9,75% годовых на цели инвестиционной деятельности и от 10,12% годовых на цели текущей и финансовой деятельности и специальное предложение «Дело молодых» под ставку 9,25% годовых в поддержку молодежного предпринимательства.

Низкие процентные ставки, прозрачные условия и понятные правила, работа с командой профессионалов, помощь на всех этапах сотрудничества позволяют Беларусбанку комплексно и с индивидуальным подходом оказывать поддержку своим корпоративным клиентам и оставаться лидером на рынке.