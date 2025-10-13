Впервые в своей практике Банк развития проведет конкурсный отбор инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это новый механизм финансовой поддержки, введенный Указом № 365-З от 22.04.2024 «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности», который имеет двойную привлекательность для бизнеса. Первое – это финансирование инвестпроектов по комфортной ставке – на уровне ставки рефинансирования НБРБ. По состоянию на сегодняшний день – 9,75%. Второе – это возмещение за счет средств республиканского бюджета до 35% капитальных затрат (без учета НДС) по проекту.

Алгоритм получения поддержки понятен и прост. Субъект малого и среднего предпринимательства с 13 октября по 17 ноября 2025 года заполняет необходимый пакет документов и направляет его в Банк развития. Далее Банк проводит конкурсный отбор, победители которого смогут обратиться за кредитом в финансовый институт. Также по мере реализации инвестиционного проекта субъект малого и среднего предпринимательства может обратиться за возмещением части понесенных затрат, которые будут направлены на погашение кредита Банка развития.

Первый конкурсный отбор проводится по инвестиционным проектам, реализуемым на территориях Бешенковичского, Браславского, Городокского, Дубровенского, Россонского, Сенненского, Шумилинского, Ветковского, Ельского, Жлобинского, Лоевского, Мозырского, Наровлянского, Вилейского, Воложинского, Дзержинского, Логойского, Любанского, Солигорского, Узденского, Червенского, Климовичского, Кличевского, Краснопольского, Славгородского, Чаусского, Чериковского районов.

Условия финансирования Банком развития следующие: размер кредита – не менее 1 млн белорусских рублей, но не более 20 млн белорусских рублей по проекту. Удельный вес кредитных средств Банка по проекту – не менее 30%, но не более 80% в сумме капитальных затрат с учетом НДС. Срок кредитования – не более 15 лет, а отсрочка погашения основного долга – не более 1 года после ввода объекта в эксплуатацию.

Банк развития окажет всю необходимую консультационную и практическую помощь инициаторам проектов для достижения максимально эффективного результата.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно в разделе «Поддержка МСП» на сайте Банка развития.