В Беларуси по итогам первых шести месяцев 2025 года банковскими работниками выявлено 278 поддельных денежных знаков, из которых 277 – банкноты, 1 – монета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США – 89,9%. Доля поддельных российских рублей составила 6,1%, евро – 3,6%, белорусских рублей – 0,4%.

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года общее количество подделок уменьшилось на 13,9%. Количество поддельных долларов США уменьшилось на 3,5%, евро – на 54,5%, российских рублей – на 55,3%. Количество подделок белорусских рублей уменьшилось на 2 штуки.

В г. Минске выявлено 56,1% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 5,4 - 10,4%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 36 населенных пунктах.

В первой половине 2025 года выявлены поддельные доллары США номиналами 100 и 50 долларов – 72% и 27,2% соответственно, а также две банкноты номиналом 20 долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество выявленных подделок номиналом 100 долларов уменьшилось на 21,1%, номиналом 50 долларов увеличилось в 2,2 раза.

Из числа выявленных поддельных долларов США 10 банкнот – 9 номиналом 50 долларов и одна номиналом 20 долларов относилась к категории частичных подделок (в I полугодии 2024 года – 6 банкнот).

Данные подделки изготовлены из подлинных банкнот долларов США, на которых произведены изменения основных буквенно-цифровых изображений на более высокий номинал.

К категории суперподделок относились шесть банкнот номиналом 100 долларов США.

Выявленные поддельные доллары США являлись ранее известными разновидностями подделок.

В банкнотном строении поддельных российских рублей преобладали банкноты номиналом 5000 рублей – 88,2%. Выявлены по одной подделке банкнот номиналами 1000 и 500 рублей.

В сравнении с I полугодием 2024 года количество банкнот номиналом 5000 рублей уменьшилось на 55,9%.

Все поддельные российские рубли относились к ранее известным разновидностям подделок.

В указанном периоде выявлены единичные подделки евро номиналами 200, 100, 50 и 2 евро. Основная доля пришлась на банкноты номиналом 50 евро – 60%.

Все количество поддельных монет составила одна монета номиналом 2 евро.

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество поддельных банкнот номиналом 50 евро уменьшилось на 53,8%, не выявлялись банкноты номиналами 500, 20 и 5 евро.

Из выявленных поддельных банкнот евро 6 новой серии ”Европа“ – 5 банкнот номиналом 50 евро, 1 банкнота – 100 евро.

Все поддельные евро относились к ранее известным разновидностям подделок.

В I полугодии 2025 года выявлена одна поддельная банкнота номиналом 20 белорусских рублей образца 2009 года, в отличие от I полугодия 2024 года, когда были выявлены три поддельные банкноты номиналом 100 белорусских рублей образца 2009 года. Выявленная подделка изготовлена без имитации элементов защиты.

Не выявлялись подделки белорусских рублей образца 2000 года.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 89% поддельных долларов США (в основном плоская печать, а также глубокая печать), 66% поддельных евро (плоская печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в основном струйная печать, а также электрофотография для долларов США и евро, струйная печать для российских и белорусских рублей).