Банковские новости РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК УЛУЧШИЛ УСЛОВИЯ ПО ПРОДУКТАМ «НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ПАРТНЕРА» И «КРЕДИТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ»


13:09 13.10.2025

Белинвестбанк улучшил условия по продуктам «Недвижимость от партнера» и «Кредит на недвижимость».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь ставка по «Кредиту на недвижимость» снижена до 14,90% годовых. Банк готов профинансировать до 90% стоимости строящегося жилья на срок от 10 до 20 лет.

При расчете совокупного дохода возможно участие супругов, детей, родных братьев и сестер, родителей заявителя или супруги (супруга) заявителя. Из других преимуществ – вы можете сами выбрать не только ближайшее к вам подразделение Белинвестбанка, но и удобный для вас график расчетов – дифференцированными либо равными платежами.

Кредит «Недвижимость от партнера» – это сниженная процентная ставка в льготном периоде. В зависимости от выбранного партнера-застройщика и заявленных им условий она может составлять от 5,61% годовых. После окончания льготного периода – от 14,90% годовых. Сегодня различные варианты застройки предлагают свыше 40 партнеров банка по всей стране. Выбирайте место, где желаете жить, и того партнера, чьи условия вам подходят.
