13.10.2025   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Банковские новости РБ


БНБ-БАНК С 13 ОКТЯБРЯ СНИЖАЕТ КОМИССИЮ ЗА ЗАМЕНУ ПОВРЕЖДЕННЫХ БАНКНОТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


12:17 13.10.2025

БНБ-Банк с 13 октября вносит изменения в тарифы на обслуживание клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снизится комиссия за замену поврежденных банкнот для физических лиц. Рассказываем подробнее об обновлениях в Сборнике платы.

Для физических лиц банк снижает комиссию за замену поврежденных банкнот в долларах США, евро и российских рублях. Она составит 5% от суммы по курсу Национального банка на момент операции (но не меньше 5 BYN).

Также появятся новые услуги для юридических лиц.

«Эксклюзивно для туристических компаний мы запускаем новую суперопцию «Фикс. ТУР». В ней предлагаем выгодные тарифы на международные платежи в популярные у туристов страны: ОАЭ, Вьетнам, Египет, Турция, Грузия, Китай, Таиланд, Шри-Ланка, Оман, ЮАР, Россия. Абонентская плата за подключение к этой суперопции составит 60 BYN», - отметили в банке.

Пользователи «Фикс. ТУР» за дополнительную плату смогут воспользоваться услугой по возмещению комиссии при возврате международного платежа банком-корреспондентом (БНБ-Банк удерживает ее при отправке платежа согласно п.1.1.30.1. Раздела III). Такая услуга оплачивается отдельно — к комиссии за отправление перевода.

Ознакомиться с полным текстом Сборника платы можно на сайте БНБ-Банка.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
валюта курс
EUR 3.4675
USD 2.9959
RUB 3.6872
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4954 -0.0003
USD 2.9959 -0.0068
RUB 3.6872 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4860
USD 2.9840 2.9900
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1710
EUR/RUB 94.4000 94.9400
USD/RUB 81.0000 81.3500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line