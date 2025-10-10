БНБ-Банк с 13 октября вносит изменения в тарифы на обслуживание клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снизится комиссия за замену поврежденных банкнот для физических лиц. Рассказываем подробнее об обновлениях в Сборнике платы.

Для физических лиц банк снижает комиссию за замену поврежденных банкнот в долларах США, евро и российских рублях. Она составит 5% от суммы по курсу Национального банка на момент операции (но не меньше 5 BYN).

Также появятся новые услуги для юридических лиц.

«Эксклюзивно для туристических компаний мы запускаем новую суперопцию «Фикс. ТУР». В ней предлагаем выгодные тарифы на международные платежи в популярные у туристов страны: ОАЭ, Вьетнам, Египет, Турция, Грузия, Китай, Таиланд, Шри-Ланка, Оман, ЮАР, Россия. Абонентская плата за подключение к этой суперопции составит 60 BYN», - отметили в банке.

Пользователи «Фикс. ТУР» за дополнительную плату смогут воспользоваться услугой по возмещению комиссии при возврате международного платежа банком-корреспондентом (БНБ-Банк удерживает ее при отправке платежа согласно п.1.1.30.1. Раздела III). Такая услуга оплачивается отдельно — к комиссии за отправление перевода.

Ознакомиться с полным текстом Сборника платы можно на сайте БНБ-Банка.