МТБанк получил награду в категории «Клиентский опыт в финансовых услугах» на премии Customer Centricity World Series Awards 2025. Церемония награждения прошла 9 октября в Дубае, сообщает пресс-служба финучреждения.

Независимое международное жюри высоко оценило опыт МТБанка в создании кредитных онлайн-продуктов для бизнеса.

Customer Centricity World Series – это главное международное событие для клиентоцентричных организаций со всего мира. Организатором выступает компания ARCET Global. В этом году на премии, проходившей уже в шестой раз, отмечали не только глобальных победителей, но и региональных – из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2025 году на премию были поданы заявки из 32 стран, что подтверждает ее статус как международной площадки для обмена передовыми практиками в сфере клиентского сервиса. Каждый участник представляет эссе, в котором подробно описывает трансформацию своего продукта или услуги. На основании этих материалов формируется список финалистов, которые получают возможность презентовать свои проекты в рамках дополнительной защиты. Оценка проводится более чем 150 независимыми экспертами из разных стран, обеспечивая высокий уровень объективности и профессионализма.

МТБанк представил кейс по цифровизации кредитных продуктов для бизнеса. В результате поэтапной трансформации банк создал решения, полностью отвечающие потребностям клиентов, а срок выдачи кредита занимает меньше минуты. При этом даже не клиенты банка могут подать сейчас заявку онлайн, пройдя удаленную идентификацию, заполнить минимум информации и получить ответ в течение 2 минут с предодобренным кредитным лимитом.

«Потребности людей в комфортном и доступном обслуживании определяют точки роста. Но МТБанк часто опережает запросы клиентов. Мы предложили уникальные решения, объединив простоту цифрового пути, скорость принятия решения, возможность получить индивидуальный договор и проверить финансовое состояние до открытия счета. Вариативность сроков и видов кредитования придает продукту гибкость. Мы гордимся тем, что это оценили не только клиенты, но и международное жюри. А тот факт, что в конкурсе участвовали лидеры из разных отраслей, делает нашу победу особенно значимой», – отметила заместитель начальника управления развития корпоративного бизнеса МТБанка Марина Малашенок.

МТБанк не останавливается на достигнутых успехах и продолжает изучать запросы и создавать уникальные решения, кардинально меняя представление клиентов о доступности цифровых продуктов.