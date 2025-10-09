Банковские новости РБ

К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

10:14 10.10.2025 К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин мебели «Dream Expert» (ИП Петрова-Куминская Татьяна Григорьевна) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; туристическое агентство «Olinda Tour» (ООО «Олинда Тур») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.