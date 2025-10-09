|О компании
|10.10.2025
Банковские новости РБ
К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
10:14 10.10.2025
К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин мебели «Dream Expert» (ИП Петрова-Куминская Татьяна Григорьевна) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; туристическое агентство «Olinda Tour» (ООО «Олинда Тур») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев
С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.
