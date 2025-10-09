|О компании
|10.10.2025
Банковские новости РБ
МТБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР В МИКРОРАЙОНЕ «МИНСК-МИР»
09:36 10.10.2025
МТБанк 9 октября открыл новый расчетно-кассовый центр в одном из самых густонаселенных микрорайонов столицы – «Минск-Мире». Отделение расположено в торгово-общественном центре «Авиа Молл» по адресу ул. Братская, 18, нулевой этаж.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие РКЦ направлено на повышение доступности банковских услуг для жителей динамично развивающегося района. Новый торговый центр «Авиа Молл» стал для жителей «Минск-Мира» точкой притяжения, предлагая широкий выбор магазинов, сервисов и теперь – банковское обслуживание от МТБанка.
В отделении оказывается полный спектр банковских услуг для физических лиц: операции с наличными, обмен валют, платежи и переводы, оформление и обслуживание банковских карт, консультации по кредитным продуктам и депозитам.
РКЦ работает по удобному графику, что позволяет клиентам решать финансовые вопросы в удобное время, включая вечерние часы и выходные дни. Так, касса работает с 10:00 до 22:00 все дни недели.
Открытие РКЦ в «Минск-Мире» соответствует стратегии банка по развитию розничной сети и расширению присутствия в активно развивающихся районах.
