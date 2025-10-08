|О компании
|09.10.2025
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) C 6 НОЯБРЯ ВВОДИТ ДОПВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПЕРЕВОД KZT И TJS
11:11 09.10.2025
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер дополнительного вознаграждения составит 0,5% от суммы платежа, min 15 USD.
