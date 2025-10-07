ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


«ЭКСПЕРТ РА» ПОДТВЕРДИЛ РЕЙТИНГ МТБАНКА НА УРОВНЕ BYВВВ+


12:07 08.10.2025

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ЗАО «МТБанк» на уровне byВВВ+ по национальной шкале Республики Беларусь. Прогноз – стабильный. При переводе на российскую шкалу рейтинг составил ruB+, также со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен умеренными рыночными позициями, приемлемой оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой организации системы корпоративного управления и стратегического планирования.

Обоснование рейтинга

Умеренные рыночные позиции обусловлены средними масштабами бизнеса банка в банковской системе Республики Беларусь. Банк продолжает масштабировать бизнес, в результате чего, по оценкам «Эксперт РА», за период с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года доля МТБанка в совокупных активах банковского сектора страны выросла с 2,8 до 3,2 %.

Рост не был сконцентрирован на отдельных сегментах, что позволило банку сохранить адекватную диверсификацию бизнеса. Также банк по-прежнему занимает значимые позиции на рынке розничного кредитования: по итогам 2024 года банк был на третьем месте в банковском секторе по доле кредитов населению в общей сумме кредитов с долей в 5,8 % (годом ранее 6,7%). Концентрация кредитных рисков на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на умеренном уровне.

Рейтинговое агентство отметило приемлемый уровень нормативного капитала банка (15,1 %) при высокой рентабельности бизнеса (ROE по прибыли после налогообложения по МСФО в годовом выражении около 18 %), а также качество активов. Так, около 63 % в структуре активов банка занимает клиентский кредитный портфель, более половины которого составила задолженность юридических лиц. Просрочка по юрлицам свыше 90 дней составляет менее 1 %. Розничный кредитный портфель представлен преимущественно потребительскими кредитами, при этом доля ипотечных кредитов – 24 %, что оказывает позитивное влияние на продуктовую диверсификацию кредитов физических лиц. Портфель ценных бумаг состоит в основном из государственных облигаций и составляет около 3 % активов.

Ликвидная позиция банка оценена как комфортная.

«Эксперт РА» отмечает, что система корпоративного управления соответствует масштабам и стратегии банка.

По мнению агентства, успешная реализация стратегии при отсутствии внешних шоков будет способствовать укреплению конкурентных позиций банка на рынке банковских услуг Республики Беларусь.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингам

По рейтингам установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитных рейтингов на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Более подробная информация размещена на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА».
