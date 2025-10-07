Мошенники разработали новую схему, в основе которой — использование ретрансляции NFC-сигнала. Что примечательно, от держателя карты даже не требуется куда-либо вводить ее реквизиты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, злоумышленники «обрабатывают» потенциальных жертв с помощью методов социальной инженерии и убеждают установить на смартфоны фальшивые приложения, маскирующиеся под сервисы организаций или банков.

Технология NFC представляет собой беспроводной способ передачи данных на короткие расстояния и активно используется в современных смартфонах. Она позволяет бесконтактно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах. Мошенники все чаще применяют NFC-чипы в телефонах для кражи средств с банковских карт.

В первой волне атак использовались NFC-ретрансляторы, замаскированные под полезные приложения, которые считывали данные карты и передавали их злоумышленникам. Люди, не подозревая об опасности, легко соглашались на установку ПО, а затем проходили процедуру «авторизации» — прикладывали банковскую карту к смартфону и вводили ее ПИН-код. В результате жертвы теряли деньги при покупках или снятии наличных с помощью NFC.

Приложения, которые предлагалось установить пострадавшим, создавали дубликаты их карт, а мошенники получали к ним доступ с помощью программного обеспечения, работающего как ретрансляторы. Под предлогом риска кражи средств человека, например, могли убедить положить средства на «безопасный счет» через банкомат, приложив смартфон для авторизации. В момент совершения таких действий злоумышленникам достаточно транслировать данные своих карт, и деньги поступят на их счета, что к тому же затруднит автоматическое отслеживание операций.

«Чтобы защитить свои карты от мошенников, придерживайтесь нескольких простых правил.

Используйте только официальные магазины приложений, например, App Store или Google Play.

Не устанавливайте сторонние приложения из ссылок или файлов, которые вам присылают.

По возможности используйте виртуальные банковские карты для онлайн-платежей, не храня на них значительных сумм или пополняя непосредственно перед покупками.

Не используйте одну карту для онлайн-платежей и получения заработной платы. Для покупок в магазинах привязывайте другую банковскую карту к Apple Pay, Google Wallet или аналогичным сервисам.

Подключите быстрые уведомления о транзакциях (SMS, push) для всех банковских карт и немедленно обращайтесь в банк при обнаружении любых подозрительных операций.

При использовании банкоматов предпочитайте пластиковые карты вместо смартфонов с NFC.

Если вам поступил звонок от сотрудника правоохранительных органов или работника другой организации с просьбой установить приложение, сообщить информацию из SMS и персональные данные, приложить банковскую карту к смартфону или сообщить либо ввести ПИН-код, никогда не выполняйте эти действия! Смело прекращайте разговор и самостоятельно обращайтесь в банк (номер телефона всегда указан на официальном сайте) или в правоохранительные органы», - отметили в Беларусбанке.