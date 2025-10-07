ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ПРИКОСНУЛСЯ КАРТОЙ К СМАРТФОНУ - ПОТЕРЯЛ ДЕНЬГИ. БЕЛАРУСБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОЙ СХЕМЕ МОШЕННИЧЕСТВА


11:07 08.10.2025

Мошенники разработали новую схему, в основе которой — использование ретрансляции NFC-сигнала. Что примечательно, от держателя карты даже не требуется куда-либо вводить ее реквизиты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, злоумышленники «обрабатывают» потенциальных жертв с помощью методов социальной инженерии и убеждают установить на смартфоны фальшивые приложения, маскирующиеся под сервисы организаций или банков.

Технология NFC представляет собой беспроводной способ передачи данных на короткие расстояния и активно используется в современных смартфонах. Она позволяет бесконтактно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах. Мошенники все чаще применяют NFC-чипы в телефонах для кражи средств с банковских карт.

В первой волне атак использовались NFC-ретрансляторы, замаскированные под полезные приложения, которые считывали данные карты и передавали их злоумышленникам. Люди, не подозревая об опасности, легко соглашались на установку ПО, а затем проходили процедуру «авторизации» — прикладывали банковскую карту к смартфону и вводили ее ПИН-код. В результате жертвы теряли деньги при покупках или снятии наличных с помощью NFC.

Приложения, которые предлагалось установить пострадавшим, создавали дубликаты их карт, а мошенники получали к ним доступ с помощью программного обеспечения, работающего как ретрансляторы. Под предлогом риска кражи средств человека, например, могли убедить положить средства на «безопасный счет» через банкомат, приложив смартфон для авторизации. В момент совершения таких действий злоумышленникам достаточно транслировать данные своих карт, и деньги поступят на их счета, что к тому же затруднит автоматическое отслеживание операций.

«Чтобы защитить свои карты от мошенников, придерживайтесь нескольких простых правил.

Используйте только официальные магазины приложений, например, App Store или Google Play.

Не устанавливайте сторонние приложения из ссылок или файлов, которые вам присылают.

По возможности используйте виртуальные банковские карты для онлайн-платежей, не храня на них значительных сумм или пополняя непосредственно перед покупками.

Не используйте одну карту для онлайн-платежей и получения заработной платы. Для покупок в магазинах привязывайте другую банковскую карту к Apple Pay, Google Wallet или аналогичным сервисам.

Подключите быстрые уведомления о транзакциях (SMS, push) для всех банковских карт и немедленно обращайтесь в банк при обнаружении любых подозрительных операций.

При использовании банкоматов предпочитайте пластиковые карты вместо смартфонов с NFC.

Если вам поступил звонок от сотрудника правоохранительных органов или работника другой организации с просьбой установить приложение, сообщить информацию из SMS и персональные данные, приложить банковскую карту к смартфону или сообщить либо ввести ПИН-код, никогда не выполняйте эти действия! Смело прекращайте разговор и самостоятельно обращайтесь в банк (номер телефона всегда указан на официальном сайте) или в правоохранительные органы», - отметили в Беларусбанке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2025
валюта курс
EUR 3.5211
USD 3.0183
RUB 3.6866
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0183 -0.0207
RUB 3.6866 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.5270
USD 2.9980 3.0120
RUB 3.6680 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1750
EUR/RUB 95.2000 96.3020
USD/RUB 81.4000 82.1018
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте