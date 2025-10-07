|О компании
|07.10.2025
Банковские новости РБ
МТБАНК ВВЕЛ БЕСПЛАТНОЕ СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЕНСИОННЫХ КАРТ «ДЛЯ СЕБЯ» С БАЗОВЫМ СЧЕТОМ
15:49 07.10.2025
МТБанк вводит бесплатное СМС-информирование по всем операциям с пенсионными картами «Для себя» с базовым счетом, а также продлевает для их владельцев специальные акции. Они включают бесплатное оформление валютных карт Mastercard Standard до конца года и бонусы для новых и действующих клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 6 октября 2025 года для клиентов тарифного плана «Для себя» услуга СМС-информирования по всем операциям по счету становится полностью бесплатной, независимо от суммы транзакции. Ранее уведомления приходили только по операциям на сумму свыше 15 белорусских рублей. Это изменение позволит клиентам в режиме реального времени контролировать свои финансы.
Кроме того, МТБанк продлил акцию по оформлению валютных карт для тех, у кого открыт базовый счет «Для себя». По 31 декабря 2025 года они могут оформить карты Mastercard Standard в долларах США или евро совершенно бесплатно.
Для клиентов, которые уже оценили преимущества карты «Для себя», действует специальное предложение. Рассказав о пенсионной карте с базовым счетом друзьям и близким, за каждого человека, оформившего карту по рекомендации, можно получить бонус в размере 15 белорусских рублей. Акция действует по 31 декабря 2025 года.
Для тех, кто еще не успел оформить пенсионную карту с базовым счетом в МТБанке, но является его клиентом и пользуется другими картами, также предусмотрен бонус. При оформлении карты «Для себя» по 10 октября 2025 года включительно, новый клиент получит в подарок сертификат на 20 белорусских рублей для покупок в магазинах «Евроопт» и «Хит». Сертификат можно получить в отделении вместе с карточкой или по почте. Это предложение приурочено к Международному дню пожилых людей. Подробнее – здесь.
Напомним, базовый счет – это текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях для начисления на карту пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат без комиссии.
Карта «Для себя» от МТБанка, привязанная к базовому счету, предлагает держателям ряд преимуществ:
мани-бэк 5 % за покупки в аптеках, 10 % – за оплату услуг в медицинских центрах, больницах, санаториях, оптиках, стоматологии, 1 % – за расчеты в магазинах и оплату коммунальных услуг через ЕРИП:
выпуск, годовое обслуживание и доставка карты являются бесплатными;
снятие средств в любых банкоматах на территории Беларуси осуществляется без комиссии.
