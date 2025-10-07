ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


МТБАНК ВВЕЛ БЕСПЛАТНОЕ СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЕНСИОННЫХ КАРТ «ДЛЯ СЕБЯ» С БАЗОВЫМ СЧЕТОМ


15:49 07.10.2025

МТБанк вводит бесплатное СМС-информирование по всем операциям с пенсионными картами «Для себя» с базовым счетом, а также продлевает для их владельцев специальные акции. Они включают бесплатное оформление валютных карт Mastercard Standard до конца года и бонусы для новых и действующих клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 6 октября 2025 года для клиентов тарифного плана «Для себя» услуга СМС-информирования по всем операциям по счету становится полностью бесплатной, независимо от суммы транзакции. Ранее уведомления приходили только по операциям на сумму свыше 15 белорусских рублей. Это изменение позволит клиентам в режиме реального времени контролировать свои финансы.

Кроме того, МТБанк продлил акцию по оформлению валютных карт для тех, у кого открыт базовый счет «Для себя». По 31 декабря 2025 года они могут оформить карты Mastercard Standard в долларах США или евро совершенно бесплатно.

Для клиентов, которые уже оценили преимущества карты «Для себя», действует специальное предложение. Рассказав о пенсионной карте с базовым счетом друзьям и близким, за каждого человека, оформившего карту по рекомендации, можно получить бонус в размере 15 белорусских рублей. Акция действует по 31 декабря 2025 года.

Для тех, кто еще не успел оформить пенсионную карту с базовым счетом в МТБанке, но является его клиентом и пользуется другими картами, также предусмотрен бонус. При оформлении карты «Для себя» по 10 октября 2025 года включительно, новый клиент получит в подарок сертификат на 20 белорусских рублей для покупок в магазинах «Евроопт» и «Хит». Сертификат можно получить в отделении вместе с карточкой или по почте. Это предложение приурочено к Международному дню пожилых людей. Подробнее – здесь.

Напомним, базовый счет – это текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях для начисления на карту пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат без комиссии.

Карта «Для себя» от МТБанка, привязанная к базовому счету, предлагает держателям ряд преимуществ:

мани-бэк 5 % за покупки в аптеках, 10 % – за оплату услуг в медицинских центрах, больницах, санаториях, оптиках, стоматологии, 1 % – за расчеты в магазинах и оплату коммунальных услуг через ЕРИП:

выпуск, годовое обслуживание и доставка карты являются бесплатными;

снятие средств в любых банкоматах на территории Беларуси осуществляется без комиссии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2025
валюта курс
EUR 3.5211
USD 3.0183
RUB 3.6866
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0183 -0.0207
RUB 3.6866 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5300 3.5500
USD 3.0150 3.0270
RUB 3.6500 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 96.0000 97.3047
USD/RUB 82.0000 83.0013
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте