У БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ КАРТОЧКИ «ШЧОДРАЯ» БЕЛАРУСБАНКА ПОЯВИЛОСЬ СВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ


13:45 07.10.2025

Беларусбанк информирует о возможности использования бонусной программы карточки «Шчодрая» в новом формате — мобильном приложении Shchodraya.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, скачать приложение можно в Google Play и App Store.

В приложении Shchodraya можно: в онлайн-режиме просматривать начисленные бонусные баллы; обменивать баллы на купоны и сертификаты из каталога партнеров; следить за сроками сгорания баллов и сроками действия купонов; первыми узнавать новости о партнерах и акциях.

Приложение обеспечивает удобный интерфейс, высокую скорость работы и надёжную защиту данных.
