|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
У БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ КАРТОЧКИ «ШЧОДРАЯ» БЕЛАРУСБАНКА ПОЯВИЛОСЬ СВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
13:45 07.10.2025
Беларусбанк информирует о возможности использования бонусной программы карточки «Шчодрая» в новом формате — мобильном приложении Shchodraya.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, скачать приложение можно в Google Play и App Store.
В приложении Shchodraya можно: в онлайн-режиме просматривать начисленные бонусные баллы; обменивать баллы на купоны и сертификаты из каталога партнеров; следить за сроками сгорания баллов и сроками действия купонов; первыми узнавать новости о партнерах и акциях.
Приложение обеспечивает удобный интерфейс, высокую скорость работы и надёжную защиту данных.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
Курсы в банках
на 07.10.2025
Конвертация в банках
на 07.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте