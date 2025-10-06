Банковские новости РБ

СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 13 ОКТЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ СЕРВИСА VIP ASSISTANCE BLACK

12:42 07.10.2025 Сбер Банк (Беларусь) с 13 октября 2025 года прекращает работу сервиса VIP Assistance Black, входящего в пакеты услуг «СберПервый», «СберБанк Первый», «Премиум» и Compass Black Edition. Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты, подключившие сервис до 13 октября 2025 года, могут продолжать его в течении 1 года со дня подключения (в соответствии с Условиями).