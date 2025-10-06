ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БАНКА РАЗВИТИЯ В КРИЧЕВЕ ПОСТРОЕНА СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА


10:09 07.10.2025

В Кричеве в рамках областных Дажынок Могилевской области торжественно открыли новую поликлинику, построенную при поддержке Банка развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка Развития, поликлиника открыла свои двери для оказания качественной медицинской помощи жителям Кричевского и девяти соседних районов юго-востока Могилевской области.

Социальный объект, строительство которого продолжалось два года, станет неотъемлемой частью единого медицинского комплекса вместе с центральной районной больницей.

Поликлиника в Кричеве – объект действительно знаковый. Современное медицинское учреждение соединяет в себе целый ряд структурных подразделений: взрослую и детскую поликлиники, станцию скорой медицинской помощи, стоматологию, которые раньше были разбросаны по всему городу. Ее мощность составляет 620 посещений в смену, из которых 350 – приходится на взрослое отделение, 150 – на детское и 120 – на стоматологию.

Оснащение поликлиники включает в себя не только традиционное оборудование, такое как ультразвуковые и эндоскопические аппараты, но и современные технологии: магнитно-резонансный томограф и потолочный ангиограф, что позволяет проводить сложные диагностические процедуры на высоком уровне.

«С введением интегрированной поликлиники все необходимые службы сконцентрированы в одном месте, что позволит повысить оперативность и качество оказания медицинской помощи пациентам, – рассказал главврач Кричевской ЦРБ Александр Плетнев. – В новом медицинском центре квалифицированную диагностику и лечение будут получать около 130 тысяч человек. Благодаря поддержке государства и масштабным инвестициям в нашей больнице многие отделения уже работают на межрайонном уровне. С появлением этой поликлиники новый виток развития получит кардиологическая помощь – будем лечить жителей юго-востока Могилевской области не только с инсультами, но и с инфарктами».

Особое внимание при проектировании было уделено удобству и безопасности пациентов. Планировка поликлиники предусматривает разделение потоков посетителей: для взрослых, детей, беременных, больных и сотрудников. Детская и взрослая поликлиники имеют самостоятельные входы, а устройство входов в здание позволяет без затруднений перемещать оборудование и каталки.

Сегодня здесь предлагают полный спектр специализированных медицинских услуг – от профилактических осмотров до высокотехнологичной диагностики, лечения и реабилитации. Взрослые пациенты могут получить консультации у терапевтов, хирургов, онкологов, неврологов, кардиологов, инфекционистов и других узкопрофильных специалистов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.10.2025
валюта курс
EUR 3.5455
USD 3.0390
RUB 3.6771
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0390 +0.0334
RUB 3.6771 -0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5300 3.5500
USD 3.0150 3.0270
RUB 3.6500 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 96.0000 97.3047
USD/RUB 82.0000 83.0013
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте