В Кричеве в рамках областных Дажынок Могилевской области торжественно открыли новую поликлинику, построенную при поддержке Банка развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка Развития, поликлиника открыла свои двери для оказания качественной медицинской помощи жителям Кричевского и девяти соседних районов юго-востока Могилевской области.

Социальный объект, строительство которого продолжалось два года, станет неотъемлемой частью единого медицинского комплекса вместе с центральной районной больницей.

Поликлиника в Кричеве – объект действительно знаковый. Современное медицинское учреждение соединяет в себе целый ряд структурных подразделений: взрослую и детскую поликлиники, станцию скорой медицинской помощи, стоматологию, которые раньше были разбросаны по всему городу. Ее мощность составляет 620 посещений в смену, из которых 350 – приходится на взрослое отделение, 150 – на детское и 120 – на стоматологию.

Оснащение поликлиники включает в себя не только традиционное оборудование, такое как ультразвуковые и эндоскопические аппараты, но и современные технологии: магнитно-резонансный томограф и потолочный ангиограф, что позволяет проводить сложные диагностические процедуры на высоком уровне.

«С введением интегрированной поликлиники все необходимые службы сконцентрированы в одном месте, что позволит повысить оперативность и качество оказания медицинской помощи пациентам, – рассказал главврач Кричевской ЦРБ Александр Плетнев. – В новом медицинском центре квалифицированную диагностику и лечение будут получать около 130 тысяч человек. Благодаря поддержке государства и масштабным инвестициям в нашей больнице многие отделения уже работают на межрайонном уровне. С появлением этой поликлиники новый виток развития получит кардиологическая помощь – будем лечить жителей юго-востока Могилевской области не только с инсультами, но и с инфарктами».

Особое внимание при проектировании было уделено удобству и безопасности пациентов. Планировка поликлиники предусматривает разделение потоков посетителей: для взрослых, детей, беременных, больных и сотрудников. Детская и взрослая поликлиники имеют самостоятельные входы, а устройство входов в здание позволяет без затруднений перемещать оборудование и каталки.

Сегодня здесь предлагают полный спектр специализированных медицинских услуг – от профилактических осмотров до высокотехнологичной диагностики, лечения и реабилитации. Взрослые пациенты могут получить консультации у терапевтов, хирургов, онкологов, неврологов, кардиологов, инфекционистов и других узкопрофильных специалистов.