Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК С 5 НОЯБРЯ ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА ПЕРЕВОДЫ ПО НОМЕРУ КАРТОЧКИ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ БАНКА


09:48 06.10.2025

ОАО «Белагропромбанк» с 5 ноября 2025 года отменяет плату за переводы денежных средств по номеру карточки между карточками клиентов банка в дистанционных каналах обслуживания, в том числе и в банкоматах и инфокиосках банка. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2025
валюта курс
EUR 3.5271
USD 3.0056
RUB 3.6834
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5345 +0.0095
USD 3.0056 +0.0169
RUB 3.6834 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.5390
USD 2.9950 3.0190
RUB 3.6500 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1820
EUR/RUB 95.6000 96.9000
USD/RUB 81.4000 82.4000
подробнее
