|06.10.2025
Новости
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК С 5 НОЯБРЯ ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА ПЕРЕВОДЫ ПО НОМЕРУ КАРТОЧКИ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ БАНКА
09:48 06.10.2025
ОАО «Белагропромбанк» с 5 ноября 2025 года отменяет плату за переводы денежных средств по номеру карточки между карточками клиентов банка в дистанционных каналах обслуживания, в том числе и в банкоматах и инфокиосках банка. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
