ТЕПЕРЬ И X80 БЕЛДЖИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ В КРЕДИТ С БЕЛАРУСБАНКОМ

09:24 06.10.2025 С 1 октября на приобретение автомобилей у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ» с кредитной поддержкой Беларусбанка действуют новые условия. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитного учреждения, перечень доступных к приобретению в кредит автомобилей пополнит яркая модель BELGEE X80. На модели X50, X70, X80 и S50 предоставление кредитов будет осуществляться с грейс-периодом 36 месяцев на следующих условиях: – для моделей X50, X80 — в размере до 60% от стоимости автомобиля; – для модели X70 — в размере до 75% от стоимости автомобиля; – для модели S50 — в размере до 100% от стоимости автомобиля. Срок кредитования составит до 10 лет, а переменная процентная ставка станет привлекательнее: – в грейс-период устанавливается 5,5% (в размере ставки рефинансирования Национального банка, уменьшенной на 4,25 п. п.); – по окончании грейс-периода – 16,75% (ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 7 п. п.). Подробнее о кредитах Беларусбанка на сайте и по короткому номеру 147.