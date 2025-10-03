|О компании
|06.10.2025
Банковские новости РБ
ТЕПЕРЬ И X80 БЕЛДЖИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ В КРЕДИТ С БЕЛАРУСБАНКОМ
09:24 06.10.2025
С 1 октября на приобретение автомобилей у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ» с кредитной поддержкой Беларусбанка действуют новые условия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитного учреждения, перечень доступных к приобретению в кредит автомобилей пополнит яркая модель BELGEE X80.
На модели X50, X70, X80 и S50 предоставление кредитов будет осуществляться с грейс-периодом 36 месяцев на следующих условиях:
– для моделей X50, X80 — в размере до 60% от стоимости автомобиля;
– для модели X70 — в размере до 75% от стоимости автомобиля;
– для модели S50 — в размере до 100% от стоимости автомобиля.
Срок кредитования составит до 10 лет, а переменная процентная ставка станет привлекательнее:
– в грейс-период устанавливается 5,5% (в размере ставки рефинансирования Национального банка, уменьшенной на 4,25 п. п.);
– по окончании грейс-периода – 16,75% (ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 7 п. п.).
Подробнее о кредитах Беларусбанка на сайте и по короткому номеру 147.
