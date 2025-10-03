ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ТЕПЕРЬ И X80 БЕЛДЖИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ В КРЕДИТ С БЕЛАРУСБАНКОМ


09:24 06.10.2025

С 1 октября на приобретение автомобилей у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ» с кредитной поддержкой Беларусбанка действуют новые условия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитного учреждения, перечень доступных к приобретению в кредит автомобилей пополнит яркая модель BELGEE X80.

На модели X50, X70, X80 и S50 предоставление кредитов будет осуществляться с грейс-периодом 36 месяцев на следующих условиях:

– для моделей X50, X80 — в размере до 60% от стоимости автомобиля;

– для модели X70 — в размере до 75% от стоимости автомобиля;

– для модели S50 — в размере до 100% от стоимости автомобиля.

Срок кредитования составит до 10 лет, а переменная процентная ставка станет привлекательнее:

– в грейс-период устанавливается 5,5% (в размере ставки рефинансирования Национального банка, уменьшенной на 4,25 п. п.);

– по окончании грейс-периода – 16,75% (ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 7 п. п.).

Подробнее о кредитах Беларусбанка на сайте и по короткому номеру 147.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2025
валюта курс
EUR 3.5271
USD 3.0056
RUB 3.6834
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5345 +0.0095
USD 3.0056 +0.0169
RUB 3.6834 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.5390
USD 2.9950 3.0190
RUB 3.6500 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1820
EUR/RUB 95.6000 96.9000
USD/RUB 81.4000 82.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте