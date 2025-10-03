Беларусбанк снизил ставку по кредитам для предпринимателей в возрасте до 31 года

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках специального предложения банк выдает микрокредиты «Микро-Бизнес Старт», «Микро-Бизнес Оборот» и «Микро-Бизнес Овердрафт» по сниженной процентной ставке 9,25% (СР-0,5).

Специальное предложение «Дело молодых» доступно индивидуальным предпринимателям до 31 года и частным коммерческим организациям, чьи учредители с долей собственности более 25% моложе 31 года.

Заручиться кредитной поддержкой Беларусбанка на привлекательных условиях смогут зарегистрированные и работающие на территории республики, за исключением городов — областных центров, Минска и Минского района. Кроме того, бизнес не должен относиться к оптовой или розничной торговле, а также деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта.

Подробную информацию о предложении «Дело молодых» можно получить на официальном сайте банка belarusbank.by во вкладке «Кредитование» раздела «Малому и среднему бизнесу» или по телефону Контакт-центра 147.