ВОЗОБНОВЛЕН ДОСТУП К БИЗНЕС-ЗАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА «МИНСК» ПО ПРОГРАММЕ DRAGONPASS

11:49 03.10.2025 Возобновлен доступ к бизнес-залам Национального аэропорта «Минск» по программе DragonPass для держателей премиальных карт Visa. Об этом сообщает пресс-служба Белагропромбанка. Если вы оплачивали посещение бизнес-зала собственными средствами в период временного ограничения доступа, вы можете получить сорри-бонус — сертификат на покупки номиналом 110 BYN. Для получения компенсации обратитесь в службу поддержки чат-бота Visa Concierge.