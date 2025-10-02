|О компании
|03.10.2025
Банковские новости РБ
ВОЗОБНОВЛЕН ДОСТУП К БИЗНЕС-ЗАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА «МИНСК» ПО ПРОГРАММЕ DRAGONPASS
11:49 03.10.2025
Возобновлен доступ к бизнес-залам Национального аэропорта «Минск» по программе DragonPass для держателей премиальных карт Visa. Об этом сообщает пресс-служба Белагропромбанка.
Если вы оплачивали посещение бизнес-зала собственными средствами в период временного ограничения доступа, вы можете получить сорри-бонус — сертификат на покупки номиналом 110 BYN.
Для получения компенсации обратитесь в службу поддержки чат-бота Visa Concierge.
