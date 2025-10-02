Банковские новости РБ

БЕЛАРУСБАНК ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА ПЕРЕВОДЫ ПО КАРТОЧКАМ ВНУТРИ БАНКА

15:00 02.10.2025 Беларусбанк с 1 ноября отменяет плату за переводы денежных средств в цифровых каналах между карточками Беларусбанка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, переводы в сервисах банка — Интернет-банкинге, М-банкинге, на сайте, в инфокиосках, банкоматах или через сервис «Автооплата» — с карточки одного лица на карточки другого лица вне зависимости от суммы операции будет осуществляться без взимания комиссии. Изменения направлены на повышение удобства и улучшение качества предоставляемых банком услуг.