|02.10.2025
|
|
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА ПЕРЕВОДЫ ПО КАРТОЧКАМ ВНУТРИ БАНКА
15:00 02.10.2025
Беларусбанк с 1 ноября отменяет плату за переводы денежных средств в цифровых каналах между карточками Беларусбанка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, переводы в сервисах банка — Интернет-банкинге, М-банкинге, на сайте, в инфокиосках, банкоматах или через сервис «Автооплата» — с карточки одного лица на карточки другого лица вне зависимости от суммы операции будет осуществляться без взимания комиссии.
Изменения направлены на повышение удобства и улучшение качества предоставляемых банком услуг.
|
|
