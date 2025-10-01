ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР БАНКУ ПРИСВОЕН ESG-РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ АА+.ESG (ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНЫЙ)


13:50 02.10.2025

Рейтинговое агентство BIK Ratings присвоило ESG-рейтинг Сбер Банку на уровне AA+.esg (прогноз позитивный). Банк характеризуется очень высоким уровнем соблюдения принципов устойчивого развития при принятии ключевых управленческих решений в экологической, социальной и корпоративной сферах.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банка, в прошлом году прогноз был стабильным.

Сбер является участником Сети Глобального договора ООН в Республике Беларусь. Кроме того, Банк принял на себя значимые публичные обязательства в сфере устойчивого развития.

Сбер придерживается принципов циркулярной экономики. Отходы в банке сортируются отдельно и отправляются на переработку. Большое внимание уделяется переходу на электронный документооборот, чтобы уменьшить использование бумаги. Например, за период с 2021 по 2024 годы количество электронных документов выросло на 275%.

Несмотря на то, что Сбер не использует возобновляемые источники энергии, банк активно снижает потребление электричества и тепла за счет проведения мероприятий по повышению энергоэффективности - «Умный дом».

Банк регулярно рассчитывает собственные выбросов парниковых газов (по методологии ПАО «Сбербанк» Россия) и в 2024 году обеспечил их снижение на 32% по сравнению с уровнем 2021 года по Охвату 1 и Охвату 2. Объектом оценки закреплена цель по достижению углеродной нейтральности до 2030 года.

Банк предоставляет всем своим штатным сотрудникам со стажем работы от 6 месяцев бесплатное медицинское страхование, а также возможность обучения и получения дополнительного образования. Сбер Банк выплачивает ежемесячное денежное пособие бывшим работникам Банка и оказывает им материальную помощь к юбилейным датам.

По итогу 2024 года Банк направил 0,5 млн BYN на программы социальной направленности, на поддержку деятельности в сфере образования, культуры и спорта, с/х предприятий – 3,4 млн BYN.

Сбер Банк не имеет фактов, которые бы негативно влияли на его деловую репутацию. В Стратегический план развития интегрирован ESG-раздел, в котором обозначены качественные и количественные ESG-цели. Таким образом, общая стратегия соответствует целям в области устойчивого развития.

Сбер Банк ввел запрет на финансирование видов деятельности, наносящих экологический и социальный вред. Банк стремится обеспечивать устойчивость собственной цепочки поставок через управление экологическими, социальными и экономическими последствиями.

Подходы Банка к управлению ESG-факторами являются одними из наиболее прогрессивных на национальном финансовом рынке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2025
валюта курс
EUR 3.5018
USD 2.9848
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5300 -0.0128
USD 2.9848 -0.0273
RUB 3.6632 +0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5080 3.5140
USD 2.9720 2.9790
RUB 3.6700 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 95.5000 95.6900
USD/RUB 80.6500 80.9900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте