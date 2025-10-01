|О компании
|02.10.2025
Банковские новости РБ
СБЕР БАНКУ ПРИСВОЕН ESG-РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ АА+.ESG (ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНЫЙ)
13:50 02.10.2025
Рейтинговое агентство BIK Ratings присвоило ESG-рейтинг Сбер Банку на уровне AA+.esg (прогноз позитивный). Банк характеризуется очень высоким уровнем соблюдения принципов устойчивого развития при принятии ключевых управленческих решений в экологической, социальной и корпоративной сферах.
Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банка, в прошлом году прогноз был стабильным.
Сбер является участником Сети Глобального договора ООН в Республике Беларусь. Кроме того, Банк принял на себя значимые публичные обязательства в сфере устойчивого развития.
Сбер придерживается принципов циркулярной экономики. Отходы в банке сортируются отдельно и отправляются на переработку. Большое внимание уделяется переходу на электронный документооборот, чтобы уменьшить использование бумаги. Например, за период с 2021 по 2024 годы количество электронных документов выросло на 275%.
Несмотря на то, что Сбер не использует возобновляемые источники энергии, банк активно снижает потребление электричества и тепла за счет проведения мероприятий по повышению энергоэффективности - «Умный дом».
Банк регулярно рассчитывает собственные выбросов парниковых газов (по методологии ПАО «Сбербанк» Россия) и в 2024 году обеспечил их снижение на 32% по сравнению с уровнем 2021 года по Охвату 1 и Охвату 2. Объектом оценки закреплена цель по достижению углеродной нейтральности до 2030 года.
Банк предоставляет всем своим штатным сотрудникам со стажем работы от 6 месяцев бесплатное медицинское страхование, а также возможность обучения и получения дополнительного образования. Сбер Банк выплачивает ежемесячное денежное пособие бывшим работникам Банка и оказывает им материальную помощь к юбилейным датам.
По итогу 2024 года Банк направил 0,5 млн BYN на программы социальной направленности, на поддержку деятельности в сфере образования, культуры и спорта, с/х предприятий – 3,4 млн BYN.
Сбер Банк не имеет фактов, которые бы негативно влияли на его деловую репутацию. В Стратегический план развития интегрирован ESG-раздел, в котором обозначены качественные и количественные ESG-цели. Таким образом, общая стратегия соответствует целям в области устойчивого развития.
Сбер Банк ввел запрет на финансирование видов деятельности, наносящих экологический и социальный вред. Банк стремится обеспечивать устойчивость собственной цепочки поставок через управление экологическими, социальными и экономическими последствиями.
Подходы Банка к управлению ESG-факторами являются одними из наиболее прогрессивных на национальном финансовом рынке.
