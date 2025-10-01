МТБанк стал генеральным партнером одного из главных бизнес-событий года – конференции Salesconf Upgrade. В «Чижовка-Арене» 18 октября соберется более 5 000 человек: владельцев бизнеса, топ-менеджеров, экспертов, маркетологов – с целью поиска новых точек роста для их компаний. Всем своим клиентам – как действующим, так и новым – МТБанк предоставит эксклюзивную скидку 15 % при покупке билетов любой категории на это мероприятие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, участников конференции Salesconf ждет 12 часов интенсивной работы и уникальная программа от лидеров рынка с реальными результатами. Эксперты затронут все темы, которые влияют на бизнес и дадут ему upgrade, – от маркетинга и продаж до самопрезентации, построения команды и изменения бизнес-мышления.

Для всех своих клиентов МТБанк, как генеральный партнер этого мероприятия, предоставляет эксклюзивную скидку 15 % на билеты любой категории. Скидка распространяется как на физических лиц, так и на корпоративных клиентов. Чтобы ее получить, нужно оставить заявку на покупку билета на сайте конференции, а после того как с вами свяжется менеджер, назвать промокод «МТБанк».

Среди спикеров - основатель рекламного агентства RTА, автор двух YouTube-каналов с аудиторией 900 тыс. подписчиков Павел Гительман; тренер по коммуникациям, основатель крупнейшей в СНГ онлайн-школы по речи «Голос может», выпускниками которой стали более 30 тысяч человек, Седа Каспарова; основатель компании Soscarrental по аренде авто в Дубае, блогер с аудиторией более 465 тысяч человек Ян Сташкевич.

На конференции также выступят и другие известные практики в сфере бизнеса, маркетинга, AI и коммуникации.

Они расскажут, как создать сильную команду, которая сама двигает компанию вперед, как масштабировать бизнес в кризис, как кризисы и AI меняют правила игры. Спикеры также поделятся своей экспертизой о том, как создавать креатив, который выделяет в конкурентном шуме, выстраивать коммуникации, которые продают, раскроют ошибки продаж при переписке и научат, как их исправить.

Формат мероприятия выйдет за рамки классических лекций. Организаторы подготовили для гостей нестандартные механики вовлечения: живые разборы кейсов, «прожарки» от экспертов, сессии вопросов и ответов, практические воркшопы и возможности для качественного нетворкинга.

