В Беларуси вносятся изменения в Инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения). Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 15 сентября 2025 г. № 267 в целях приведения законодательства в соответствие с Законом Республики Беларусь от 17 февраля 2025 г. № 62-З ”О потребительском кредите и потребительском микрозайме“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в связи с тем, что указанный Закон содержит нормы прямого действия, из Инструкции исключаются отдельные дублирующие положения.

С учетом положительного опыта применения банками на практике рекомендаций, направленных на предупреждение мошеннических действий, в Инструкции введено требование заключения кредитного договора не ранее рабочего дня, следующего за днем обращения за получением кредита, или предоставления кредита не ранее рабочего дня, следующего за днем заключения кредитного договора. Данное требование не распространяется на случаи, когда денежные средства перечисляются банком на оплату товаров или услуг, для приобретения которых предоставляется кредит.

В числе изменений – обязанность банков в случае анализа кредитного отчета заявителя принимать решение о возможности предоставления кредита с учетом количества запросов его кредитной истории за последние семь календарных дней.

Также закреплена обязанность банков до заключения кредитного договора информировать граждан под подпись о формах и методах мошенничества со стороны третьих лиц.

Кроме того, исходя из сложившейся в банках практики вводится термин ”инвестиционный кредит“ и устанавливаются критерии отнесения кредитов к инвестиционным.

Изменения в Инструкцию вступают в силу с 22 ноября 2025 г. и будут способствовать повышению качества предоставления банковских услуг, доступности банковских кредитов, а также уровня защиты прав потребителей финансовых услуг.