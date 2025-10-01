Банковские новости РБ

БАНК БЕЛВЭБ В ОКТЯБРЕ НАЧИСЛЯЕТ ПОВЫШЕННЫЙ MONEY-BACK 5% В КАТЕГОРИИ «БИЛЕТЫ В КИНО, ТЕАТРЫ, ВЫСТАВКИ»

15:16 01.10.2025 Банк БелВЭБ в октябре начисляет повышенный money-back 5% в категории «Билеты в кино, театры, выставки» Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышенный money-back 5% доступен всем держателям карт линейки «Всё» при оплате покупок в организациях торговли и сервиса с МСС-кодами: • 5971 — галереи и художественные посредники • 7832 — кинотеатры, • 7922 — театральные продюсерские агентства, • 7929 — музыкальные группы, оркестры и прочие развлекательные услуги • 7991 — туристические достопримечательности и выставки. Акционная категория месяца не требует дополнительного подключения — начисление происходит автоматически по безналичным операциям, отраженным по счету в течение календарного месяца.