Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ В ОКТЯБРЕ НАЧИСЛЯЕТ ПОВЫШЕННЫЙ MONEY-BACK 5% В КАТЕГОРИИ «БИЛЕТЫ В КИНО, ТЕАТРЫ, ВЫСТАВКИ»


15:16 01.10.2025

Банк БелВЭБ в октябре начисляет повышенный money-back 5% в категории «Билеты в кино, театры, выставки»

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышенный money-back 5% доступен всем держателям карт линейки «Всё» при оплате покупок в организациях торговли и сервиса с МСС-кодами:

• 5971 — галереи и художественные посредники

• 7832 — кинотеатры,

• 7922 — театральные продюсерские агентства,

• 7929 — музыкальные группы, оркестры и прочие развлекательные услуги

• 7991 — туристические достопримечательности и выставки.

Акционная категория месяца не требует дополнительного подключения — начисление происходит автоматически по безналичным операциям, отраженным по счету в течение календарного месяца.
