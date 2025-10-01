|О компании
|01.10.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ В ОКТЯБРЕ НАЧИСЛЯЕТ ПОВЫШЕННЫЙ MONEY-BACK 5% В КАТЕГОРИИ «БИЛЕТЫ В КИНО, ТЕАТРЫ, ВЫСТАВКИ»
15:16 01.10.2025
Банк БелВЭБ в октябре начисляет повышенный money-back 5% в категории «Билеты в кино, театры, выставки»
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышенный money-back 5% доступен всем держателям карт линейки «Всё» при оплате покупок в организациях торговли и сервиса с МСС-кодами:
• 5971 — галереи и художественные посредники
• 7832 — кинотеатры,
• 7922 — театральные продюсерские агентства,
• 7929 — музыкальные группы, оркестры и прочие развлекательные услуги
• 7991 — туристические достопримечательности и выставки.
Акционная категория месяца не требует дополнительного подключения — начисление происходит автоматически по безналичным операциям, отраженным по счету в течение календарного месяца.
