Средняя широкая денежная масса за январь-август 2025 г. сложилась в объеме 90,9 млрд. рублей. Относительно января-августа 2024 г. она выросла на 16,6%. Об этом свидетельствуют данные статотчета Национального банка.

В августе 2025 г. объем средней широкой денежной массы составил 94,9 млрд. рублей, увеличившись относительно августа 2024 г. на 16,5%.

Валютная составляющая средней широкой денежной массы в августе 2025 г. составила 11,8 млрд. долларов США. Доля валютной составляющей в структуре средней широкой денежной массы в августе 2025 г. составила 37 %, снизившись на 4,8 процентного пункта по сравнению с августом 2024 г.