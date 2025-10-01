|О компании
|01.10.2025
В БЕЛАРУСИ ПРИРОСТ ШИРОКОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СОСТАВИЛ 16,6%
14:05 01.10.2025
Средняя широкая денежная масса за январь-август 2025 г. сложилась в объеме 90,9 млрд. рублей. Относительно января-августа 2024 г. она выросла на 16,6%. Об этом свидетельствуют данные статотчета Национального банка.
В августе 2025 г. объем средней широкой денежной массы составил 94,9 млрд. рублей, увеличившись относительно августа 2024 г. на 16,5%.
Валютная составляющая средней широкой денежной массы в августе 2025 г. составила 11,8 млрд. долларов США. Доля валютной составляющей в структуре средней широкой денежной массы в августе 2025 г. составила 37 %, снизившись на 4,8 процентного пункта по сравнению с августом 2024 г.
