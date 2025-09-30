Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сотого выпуска на двадцать седьмой процентный период

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход: на двадцать седьмой процентный период (с 21.10.2025 по 20.01.2026) по облигациям ОАО «Сбер Банк» сотого выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-3713, дата госрегистрации 11.04.2019 в размере СР-2,25.

Информация «О размере процентного дохода по облигациям ОАО «Сбер Банк» сотого выпуска, установленном Правлением ОАО «Сбер Банк» на двадцать седьмой процентный период», размещена на интернет-сайте Банка.