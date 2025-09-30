|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СБЕР БАНКА СОТОГО ВЫПУСКА
11:55 01.10.2025
Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сотого выпуска на двадцать седьмой процентный период
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход: на двадцать седьмой процентный период (с 21.10.2025 по 20.01.2026) по облигациям ОАО «Сбер Банк» сотого выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-3713, дата госрегистрации 11.04.2019 в размере СР-2,25.
Информация «О размере процентного дохода по облигациям ОАО «Сбер Банк» сотого выпуска, установленном Правлением ОАО «Сбер Банк» на двадцать седьмой процентный период», размещена на интернет-сайте Банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2025
Курсы в банках
на 01.10.2025
Конвертация в банках
на 01.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте