Минск сохраняет лидерство по объему выпуска карт «Черепаха» от ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на столицу приходится 21% от общего количества оформленных банком карт. В первую пятерку городов также вошли Гомель, Могилев, Гродно и Брест, совокупная доля которых превышает 40% от клиентской базы продукта.

Согласно данным банка, картой «Черепаха», активнее пользуются женщины: их доля среди держателей составляет 57%. Наиболее востребован этот финансовый инструмент при покупке бытовой техники и электроники, товаров для ремонта, мебели, а также в сегменте онлайн-ритейла.

«Карта «Черепаха» стала популярным инструментом, предоставляя клиентам возможность приобретать товары без существенного влияния на личные финансы. Мы отмечаем устойчивый спрос на продукт, который традиционно усиливается в периоды сезонной потребительской активности, например, в первые месяцы учебного года», – прокомментировала начальник отдела партнерских программ ВТБ (Беларусь) Ирина Абабурко.

Владельцам карты «Черепаха» на базе платежной системы Белкарт доступен грейс-период на срок до 12 месяцев в более 13 тысячах торговых объектах, а также снятие наличных, переводы, платежи в ЕРИП и онлайн-обмен валют. Оформить карту можно бесплатно в онлайн-сервисах банка или за один визит в любой офис.