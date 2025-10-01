ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ): КАЖДУЮ ПЯТУЮ КАРТУ «ЧЕРЕПАХА» ОФОРМЛЯЮТ ЖИТЕЛИ МИНСКА


10:53 30.09.2025

Минск сохраняет лидерство по объему выпуска карт «Черепаха» от ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на столицу приходится 21% от общего количества оформленных банком карт. В первую пятерку городов также вошли Гомель, Могилев, Гродно и Брест, совокупная доля которых превышает 40% от клиентской базы продукта.

Согласно данным банка, картой «Черепаха», активнее пользуются женщины: их доля среди держателей составляет 57%. Наиболее востребован этот финансовый инструмент при покупке бытовой техники и электроники, товаров для ремонта, мебели, а также в сегменте онлайн-ритейла.

«Карта «Черепаха» стала популярным инструментом, предоставляя клиентам возможность приобретать товары без существенного влияния на личные финансы. Мы отмечаем устойчивый спрос на продукт, который традиционно усиливается в периоды сезонной потребительской активности, например, в первые месяцы учебного года», – прокомментировала начальник отдела партнерских программ ВТБ (Беларусь) Ирина Абабурко.

Владельцам карты «Черепаха» на базе платежной системы Белкарт доступен грейс-период на срок до 12 месяцев в более 13 тысячах торговых объектах, а также снятие наличных, переводы, платежи в ЕРИП и онлайн-обмен валют. Оформить карту можно бесплатно в онлайн-сервисах банка или за один визит в любой офис.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2025
валюта курс
EUR 3.5018
USD 2.9848
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5300 -0.0128
USD 2.9848 -0.0273
RUB 3.6632 +0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5070 3.5190
USD 2.9700 2.9800
RUB 3.6570 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1830
EUR/RUB 95.8000 96.2000
USD/RUB 80.9500 81.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
