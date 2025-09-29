ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


МТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕЙТИ НА НОВУЮ ХАЛВУ. ЕЕ ОБЛАДАТЕЛИ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ


10:01 30.09.2025

МТБанк предоставил возможность владельцам карт Халва предыдущего поколения – Mix и Max – перейти на обновленную версию карты с расширенным функционалом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в этом случае на нее автоматически перенесется остаток прежних платежей, который можно погасить в течение трех месяцев без уплаты процентов.

Вместе с тем, если клиенту, который перейдет на новую Халву, для погашения необходим более долгий период – ему предоставят возможность разбить выплату на срок до 21 месяца под ставку, указанную в договоре.

Напомним, МТБанк провел ребрендинг Халвы и в новой ее версии клиентам стали доступны уникальные возможности: покупки во всех магазинах, снятие наличных, платежи в ЕРИП без ограничений, переводы на иные карты, семейная подписка.

Как и прежде, у Халвы – огромный выбор партнеров. Остается доступной рассрочка до 12 месяцев без переплат и первоначального взноса в 37 000+ магазинов, а в любых других – оплата покупок частями до 24 месяцев.

Клиент новой Халвы может воспользоваться семейной подпиской, бесплатно оформив дополнительную карту для близких со всеми доступными бонусами и рассрочками.

Также все, кто оформит новую Халву по 17 ноября, получат промокод на 20 руб. в сервисе «Еда» в «Яндекс Go». Промокодом можно воспользоваться при оформлении доставки продуктов из магазинов или еды из ресторанов по всей Беларуси.

Перевыпустить карту можно в мобильном приложении Moby, оставив заявку на сайте МТБанка по ссылке https://www.mtbank.by/cards/new_halva/, или обратившись в любое отделение МТБанка.
