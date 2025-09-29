На сайте ОАО «Технобанк» появилась новая удобная функция — предварительная запись на обслуживание.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь можно заранее выбрать удобное время визита в отделение и избежать ожидания в очереди.

На данный момент записаться на обслуживание можно в следующих отделениях: Головной офис (ул. Кропоткина, 44), Региональное управление №7 (ул. Мельникайте, 8).