Банковские новости РБ


К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ


14:14 29.09.2025

К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: интернет-магазин товаров для дома «Domoflex» (ООО «Домофлекс») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин кухонь «DKP» (Частное предприятие «Модульные Решения»); магазин мебели «RR Home» (ООО «Софтмодерн»); магазин дверей «Интерключ» (Частное предприятие «Интерключ»).

С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.
