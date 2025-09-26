Банковские новости РБ

К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

14:14 29.09.2025 К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: интернет-магазин товаров для дома «Domoflex» (ООО «Домофлекс») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин кухонь «DKP» (Частное предприятие «Модульные Решения»); магазин мебели «RR Home» (ООО «Софтмодерн»); магазин дверей «Интерключ» (Частное предприятие «Интерключ»). С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.